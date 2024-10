Effetto ambra, la nail art dell’autunno che sta spopolando

Come ottenere delle unghie effetto ambra? Ecco la tendenza del momento che amerai sicuramente fino alla prossima stagione!

Il trend manicure che sta spopolando sui social è l’effetto ambra. Le unghie ambrate sono avvolgenti e perfette per entrare nel mood autunnale, il colore ambra sta diventando una nuance sempre più ricercata.

Perfetta per la mezza stagione, è possibile trovare tutte le sue sfumature in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di incarnato, ecco perché molte persone stanno indossando outfit con il colore ambra come protagonista e nail art a dir poco strepitose della stessa nuance.

Le unghie effetto ambra sono di tendenza a partire da questo mese fino ad arrivare alla prossima primavera. Ideali per rendere l’autunno una stagione ancora più bella e per donare all’inverno un look più caldo e piacevole.

Come ottenere delle nail art di tendenza con l’effetto ambra? Ecco alcuni suggerimenti delle nail art lovers!

La nail art effetto ambra è la tendenza dell’autunno inverno

La nuance della pietra è molto calda e ricorda molto i colori della terra e del foliage autunnale, ecco perché è entrata a far parte delle tendenze dell’autunno inverno.

Tra le nail art di tendenza del momento effetto ambra non passa inosservata la scelta della nuance sfumata. Per chi desidera una manicure semplice ed elegante, l’effetto sfumato è sicuramente la migliore opzione da prendere in considerazione.

Molto bella ed elegante anche la versione del french ambrato, puoi anche decorare la parte in rosa con simboli dell’autunno o, perché no, anche con decorazioni unghie a tema Halloween!

La forma più ricercata è senza dubbio quella a mandorla, le unghie effetto ambra si portano lunghe e soprattutto realizzate con gel per un tocco più raffinato e di classe.

Chi desidera delle unghie ambrate può optare per un mix di fantasie: colora le unghie con effetto ambrato e crea dei contrasti dorati o argentati, il risultato sarà incredibile! In alternativa opta per due unghie effetto ambra e le altre con nuance nude, così da mettere in risalto la nuance protagonista dell’autunno inverno.

Per ottenere un effetto ambra ancora più originale potresti prendere ispirazione dalla pietra vera e propria. Le sue sfumature di colori la rendono speciale, motivo per cui la nail art risulterà molto creativa e preziosa! Trattandosi di una pietra che oscilla anche nelle tonalità del giallo / arancione, potresti optare per una manicure più leggera e sobria e molto meno eccentrica.

L’effetto ambra sarà comunque una tendenza da cui sarà quasi impossibile sfuggire, sicuramente te ne innamorerai anche tu una volta che l’avrai provata su di te!