Mango, 8 modelli di scarpe di tendenza della collezione autunno inverno 2024 

Mango, brand spagnolo nato nel 1984, è da tempo sinonimo di eleganza accessibile e qualità. Con un occhio sempre puntato sulle ultime tendenze, Mango offre collezioni che combinano stile e versatilità, capaci di soddisfare le esigenze di chi cerca capi, scarpe e accessori alla moda senza rinunciare a comfort e funzionalità.

Per la prossima stagione il brand propone una collezione di scarpe perfetta per affrontare il freddo con stile. Ecco la nostra selezione di 8 modelli di scarpe must-have dell’autunno inverno 2024 interpretati da Mango.

Mango, le scarpe con tacco: l’eleganza minimal del kitten heel

Uno dei modelli più versatili della nuova collezione Mango sono le scarpe a punta senza tallone effetto pelle, disponibili nei classici colori nero e beige. Queste scarpe si distinguono per il loro design essenziale ma chic, caratterizzato da un tacco kitten di 5 cm e una fibbia decorativa che aggiunge un tocco di raffinatezza.

Sono perfette per un look da ufficio sofisticato ma confortevole. Il tacco kitten, di altezza moderata, consente di indossarle tutto il giorno senza sacrificare la comodità, mentre la punta affilata allunga otticamente la gamba. Abbinale a un pantalone culotte nero o a un tailleur a gamba dritta per un look professionale, oppure scegli un abito midi per un outfit da giornata che sia allo stesso tempo elegante e comodo.

Le décolleté nere asimmetriche, il must per eventi speciali

Se stai cercando un paio di scarpe per una serata glamour o un evento importante, le décolleté nere asimmetriche di Mango sono la scelta perfetta. Con un tacco a spillo di 10 cm, una silhouette affilata ed uno spacco laterale queste scarpe sono pensate per far colpo.

Queste décolleté si abbinano magnificamente a un abito da cocktail o a un completo giacca-pantalone dal taglio maschile per un contrasto elegante. La punta affusolata e il tacco a spillo conferiscono alla figura slancio e raffinatezza, rendendole ideali per matrimoni, cerimonie e feste serali. Se preferisci un look più contemporaneo, abbinale a un vestito midi in raso o a una gonna a pieghe per creare un mix tra eleganza e tendenze moderne.

Mango, le scarpe effetto vernice dall’eleganza retrò

Le scarpe effetto vernice della nuova collezione Mango combinano design moderno e fascino retrò. Questo modello senza tallone e con punta affilata è disponibile in bianco o in rosso e presenta un tacco a spillo di 7,5 cm.

Perfette per chi ama sperimentare con la moda, queste scarpe possono essere abbinate a un vestito midi dal taglio svasato o a un blazer dress per un look audace e femminile. Il tacco medio e la silhouette affusolata danno un’aria sofisticata e sono ideali per un look da sera o per un aperitivo elegante. Il modello rosso è ideale per chi vuole osare, mentre il bianco regala un look più pulito e moderno.

Scarpe basse Mango: i mocassini casual ma sofisticati

Tra i modelli più classici della collezione, i mocassini in pelle crosta di cuoio sono un must-have per chi cerca comfort senza rinunciare allo stile. Disponibili in nero e marrone chiaro, questi mocassini sono realizzati in 100% pelle e caratterizzati da una punta stondata e un dettaglio in metallo dorato sulla parte superiore.

Sono perfetti per il tempo libero o per un look da ufficio più rilassato. Possono essere abbinati a pantaloni chinos o a jeans skinny per un look casual ma curato, oppure ad una gonna midi e un maglione oversize per un mix di comfort e tendenza. Il colore marrone chiaro è ideale per chi ama i toni neutri, mentre il nero è la scelta perfetta per un outfit più formale o minimalista.

Le ballerine in pelle con fiocco, femminilità e comfort

Per chi preferisce uno stile più romantico e rilassato, le ballerine in pelle con fiocco decorativo sono la scelta perfetta. Queste scarpe, disponibili nei colori nero e beige, presentano una punta tonda e un piccolo fiocco sulla parte anteriore, aggiungendo un tocco di dolcezza.

Le ballerine sono perfette per le giornate in cui si desidera un look femminile ma informale. Abbinale a abiti leggeri o a gonne midi plissettate per un look romantico, oppure opta per dei pantaloni capri per uno stile bon ton. La loro versatilità le rende adatte anche per look da ufficio informali o per una passeggiata in città.

Scarpe Mango, gli stivali per l’autunno inverno 2024: il fascino del western

Per un look più audace e grintoso, Mango propone gli stivaletti in pelle marrone tabacco con punta in metallo. Realizzati in 100% pelle bovina, questi stivaletti dallo stile cowboy si distinguono per il gambale medio e il tacco a blocco di 3 cm, che li rende comodi per l’uso quotidiano.

Perfetti da abbinare a un paio di jeans skinny o a una gonna di pelle, questi stivaletti sono l’ideale per un look casual ma deciso. Il dettaglio della punta in metallo aggiunge un tocco di originalità, rendendoli perfetti anche con un abito midi floreale o con un maxi cardigan per un look boho-chic.

Gli stivali texani in pelle

Un altro modello imperdibile sono gli stivali texani in pelle con punta affusolata e tacco blocco di 3,5 cm. Un richiamo allo lo stile western con un tocco moderno e adatto alla città.

Questi stivali sono perfetti per chi ama lo stile casual ma con carattere. Abbinati a un vestito lungo in maglia o a una gonna asimmetrica, questi stivali completano un look rilassato ma ricercato, ideale per passeggiate in città o weekend fuori porta. Puoi indossarli anche con un jeans bootcut e una camicia in flanella per un look ispirato alla moda country.

Stivali in pelle con fibbia, un classico rivisitato

L’ultimo modello della nuova collezione di scarpe Mango che abbiamo selezionato è quello in pelle color cognac, caratterizzato da una fibbia decorativa e una punta stondata. Questi stivali flat sono perfetti per chi cerca una scarpa comoda ma stilosa da indossare ogni giorno.

Gli stivali color cognac sono un’ottima opzione per completare un look autunnale. Puoi abbinarli a jeans a zampa e un cappotto lungo, oppure optare per una gonna a pieghe e un maglione oversize per un look casual e sofisticato. Il loro design minimalista li rende facilmente abbinabili a diverse combinazioni, mantenendo sempre un tocco di classe.

Questa selezione di scarpe riflette perfettamente l’anima versatile e chic di Mango, confermando il brand come uno dei protagonisti della moda accessibile e di qualità per affrontare con stile la stagione fredda.