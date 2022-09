Malattie della pelle nei bambini: quali sono e come si curano

La pelle secca e irritata è un fenomeno comune nei bambini, soprattutto nei primi anni di vita. I neonati, soprattutto, sono soggetti a questo disturbo, poiché la loro pelle delicata deve ancora adattarsi alle nuove circostanze.

Quindi non c’è bisogno di preoccuparsi: la pelle secca non è il segnale di una condizione cutanea più grave. Spesso puoi trattare le zone di pelle secca con rimedi molto semplici, ma allo stesso tempo efficaci e vedrai subito i miglioramenti.

Alcuni aspetti che non conosci della pelle dei bambini

Foto Shutterstock | New Africa

La pelle di un neonato è ancora molto sensibile e quindi molto più vulnerabile di quella di un adulto. Lo strato corneo non si sviluppa completamente fino all’età di circa quattro anni. Solo da quel momento in poi potrà svolgere pienamente la sua funzione protettiva.

Inoltre, le ghiandole sebacee producono meno grasso nei bambini, ed è per questo che la pelle si asciuga più rapidamente e diventa secca.

Ad esempio, il tuo bambino potrebbe avere una pelle secca intermittente (soprattutto sul viso) in inverno a causa del freddo e del vento. Con indumenti caldi e cure adeguate (come alcune creme apposite) potrai proteggerlo.

Anche i raggi UV del sole possono essere pericolosi per i bambini, ecco perché bisogna scegliere le giuste creme solari, anche in città.

Inoltre se tuo figlio presenta una pelle screpolata nelle pieghe cutanee (ad esempio sotto le braccia), non devi preoccuparti.

Probabilmente sono solo scaglie di pelle o sebo derivanti dall’essersi strofinato contro qualcosa. Spesso è sufficiente tamponare accuratamente ogni giorno le aree cutanee interessate con un batuffolo di cotone imbevuto di olio nutriente, come l’olio di mandorle.

Che cos’è l’eczema nei bambini?

Foto Shutterstock | marishkaSm

L’eczema non è la stessa cosa della pelle secca. La forma più comune di eczema nei bambini è la dermatite atopica (nota anche come neurodermatite), che è per lo più ereditaria. Se il tuo bambino soffre di questa malattia della pelle, è molto probabile che anche qualcuno nella tua famiglia abbia lo stesso disturbo.

La pelle, in questo caso, non è solo secca, ma anche molto sensibile e tende a prudere. Anche vari fattori scatenanti, come lo sfregamento contro tessuti ruvidi, aria fredda o sostanze che irritano la pelle, possono procurarla.

L’eczema spesso si manifesta con macchie rosse e squamose e talvolta anche crepe nella pelle o aree leggermente lacrimanti.

I primi segni compaiono in circa la metà dei bambini colpiti entro i primi 12 mesi di vita. Le parti più colpite sono: la pelle del viso, i lati estensori di braccia, gambe e polsi.

A differenza della pelle secca, l’eczema può essere molto pruriginoso, ecco perché a causa del prurito il piccolo potrebbe anche dormire di meno essendo più irrequieto.

Per evitare che il bambino si gratti e provochi irritazioni peggiori, bisognerà cercare di ridurre al minimo il fastidio.

Malattie associate all’eczema nei bambini

I piccoli pazienti con eczema possono anche soffrire di altre malattie associate alla pelle secca. Due di loro potrebbero essere:

La cheratosi pilaris (cheratosi pilaris) è una condizione abbastanza comune ma innocente che provoca la formazione di brufoli ruvidi delle dimensioni di una testa di spillo come carta vetrata all’esterno della parte superiore delle braccia, delle cosce e delle guance.



La pitiriasi alba è costituita da macchie chiare sulle guance e di solito è particolarmente evidente alla fine dell’estate perché le zone del corpo colpite si abbronzano meno. Chiedi al tuo pediatra la soluzione migliore in questi casi.

Trattamento di cura per la pelle dei bambini

Foto Unsplash | Flavia Gava

Se il tuo neonato ha la pelle secca, non devi preoccuparti, perché non è nulla di grave. Ecco cosa devi fare:

non fare il bagno troppo spesso , perché questo tende a seccare la pelle ancora di più. Uno o due bagni a settimana sono abbastanza;

, perché questo tende a seccare la pelle ancora di più. Uno o due bagni a settimana sono abbastanza; usa acqua tiepida ed evita ogni tipo di additivo. Usa l’olio di mandorle dolci da aggiungere all’acqua da bagno;

ed evita ogni tipo di additivo. Usa l’olio di mandorle dolci da aggiungere all’acqua da bagno; utilizza creme biologiche senza conservanti e senza fragranze;

e senza fragranze; oppure utilizza olio di mandorle o anche oli vegetali come di girasole, olio di oliva.

Come trattare l’eczema

I bambini con eczema spesso necessitano di un trattamento antinfiammatorio aggiuntivo, come steroidi topici in crema o unguento prescritti rigorosamente da un medico. Queste creme vanno utilizzate per un periodo limitato, solo per combattere l’infiammazione e il prurito.

Puoi seguire anche questi altri consigli per evitare che la pelle del tuo piccolo si secchi: