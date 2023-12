Make up Capodanno 2024: fai brillare il tuo sguardo ed accendi il tuo sorriso

Pronta per Capodanno? Scopri con noi quali sono le tendenze make up per l’ultimo dell’anno! Sguardi e labbra sono i veri protagonisti della serata

A brevissimo si festeggerà il Capodanno e si sa che questa notte è fatta a posta per osare. Non dico che tu debba brillare più di una palla da discoteca, ma un tocco in più non guasta mai per la fine dell’anno.

Basta rosso, oro e argento! Cerca di sperimentare con prodotti e abbinamenti di colori nuovi.

Non hai inventiva? Scopri con noi come curare nel dettaglio il tuo make up per l’ultimo countdown. Gioca con colori diversi sulle tue labbra e opta per un stile più semplice per quello che riguarda gli occhi.

Capodanno 2024: idee make up semplici, ma super alla moda

Mi raccomando: la cosa più importante che tu ti devi ricordare è che i dettagli sono importanti. Se per gli occhi puoi rimanere più blanda, per la scelta del rossetto cerca di osare.

Adesso vedremo quali sono le tendenze occhi e labbra per risultare alla moda e super glamour per questo Capodanno 2024!

Segui questi semplici consigli e vedrai che sarai la vera protagonista della festa!

Occhi

Per questo fine anno, osa con una bella linea marcata di eyeliner abbinato ad un ombretto luminoso. I glitter sulle palpebre sono sempre vincenti, ma anche l’eyeliner metallico potrebbe fare al caso tuo.

Illumina il tuo sguardo e ammalia tutti con un solo battito di ciglia.

Il dettaglio di cui non dimenticarsi è il colore dell’incarnato. Opta per una base leggermente opaca, ma che abbia un finish satinato.

Labbra

Ovviamente, dovrai scegliere una tinta labbra che si abbini con i colori scelti per gli occhi. Il consiglio che ti diamo è quello di osare maggiormente solo su una zona del viso.

Non puoi fare uno smockey eyes importante e poi decidere di applicare un rossetto metallico. O uno o l’altro.

La protagonista di questo Capodanno 2024 è la bocca, quindi resta sui colori più semplici e nude sugli occhi e osa solo ed esclusivamente sulle labbra.

Il colore più alla moda per questa festa è… il mai banale rosso.

Ora ti manca solo scoprire quale è la nail art che si sposa perfettamente con il Capodanno.

Abbinato ad un total black, farai sicuramente un figurone. Quindi, base leggermente opaca sul viso, ombretto glitterato non colorato, una leggera linea di eyeliner, mascara ed infine una passata di rosso Valentino sulle labbra.

Sarai semplice, ma sicuramente d’impatto, non ho dubbi!