Il lupetto nero di Audrey Hepburn è più in voga che mai

I meteorologi ci avevano avvisate: questa settimana sarà freddissima. Il gelo ci costringe a vestirci a strati, infagottate come eschimesi, per affrontare le temperature rigidissime. Un punto sensibile per molti, poi, è la gola. Ma qualche volta anche la nostra amata sciarpa ci tradisce, facendo passare uno spiffero. Per di più, quando si entra nei luoghi chiusi, con i riscaldamenti accesi, va tolta e rimetterla per uscire è davvero noioso. Per questo dovremmo seguire lo stile di una delle regine del cinema: Audrey Hepburn. Come? Semplice, indossando il lupetto nero.

Il lupetto nero è sinonimo di eleganza

Sensuale, misteriosa, ma anche semplice e modesta. Audrey Hepburn è, senza dubbio, una delle donne più belle della storia moderna. I suoi look sono diventati iconici. Dal lungo abito nero indossato in Colazione da Tiffany, abbinato agli occhiali dalle lenti verdi, all’abito di Vacanze romane.

Nella “vita vera”, però, c’è un altro capo al quale dovremmo ispirarci. Proprio lui, il lupetto nero.

Come indossava il lupetto nero Audrey Hepburn

Per indossarlo à la Audrey, il maglione a collo alto nero dovrebbe essere abbinato a pantaloni capri e ballerine. Ovviamente, questo non si può fare in inverno, ma ci sono tanti altri stili perfetti per il lupetto nero.

Per indossarlo ispiratevi a questi look

La somiglianza tra Olivia Palermo e Audrey Hepburn è davvero incredibile, anche quando si parla di stile. La socialite, infatti, indossa il lupetto nero come l’attrice. Per l’inverno, però, lo abbina a pantaloni a pinocchietto bianchi e ad un maglione extra bianco, che lascia scoperta una spalla.

Più casual, invece, l’abbinamento con combat boots e pelliccia bianca. Se poi, nonostante il lupetto nero, non volete lasciare a casa la sciarpa: sceglietene una con una decorazione e tante frange la gettare sulle spalle.

Un look semplice e sempre chic? Pantaloni di pelle, che siano a palazzo, aderenti o borchiati, e lupetto nero.

Infine, indossate il lupetto nero non come un semplice maglione, ma sotto la camicia. Un tocco inaspettato ed elegante, perfetto da abbinare ad un completo elegante, magari in velluto.