I 10 migliori maglioni da comprare su amazon

Se ogni anno diciamo che non ci metteremo in coda nei negozi per comprare i regali di Natale, ma soprattutto che non ci ridurremo all’ultimo momento per fare gli acquisti natalizi, questo proposito è ancora più vero quest’anno.

Tantissimi stanno sfruttando lo shopping online come mai fatto prima d’ora, per garantirsi regali di avere i regalo scartare senza essere costretti ad affrontare la ressa alle casse. Amazon è una delle piattaforme più utilizzate, dove si possono trovare non solo libri, tecnologia ed elettrodomestici, ma anche abbigliamento.

Se per Natale voleste regalare un maglione, ecco i migliori da acquistare proprio su Amazon.

Cachemire su Amazon

Ricevere in regalo per Natale un maglione di cachemire è sicuramente gradito. È un capo versatile ed elegante, che ci terrà al caldo senza ingombrare. Perfetto per ogni occasione, sia in estate con i filati più sottili, sia durante più rigide giornate invernali.

Si può indossare sia in ufficio, che per un look più casual: su Amazon i modelli sono molti, tra quelli 100% cachemire consigliamo il modello di Dalle Piane per donna (89,99€) e Cachemire Zone per uomo (99,97€).

Lana

In questo caso i prezzi si abbassano, questo non vuol dire che il maglione sarà meno caldo o comodo: la lana è sempre un buon compromesso tra sportività ed eleganza. Per esempio, questo dolcevita beige da donna (49,90€) si potrà indossare davvero in qualsiasi occasione, mentre se cerchiamo qualcosa si più sottile, magari da indossare sotto un blazer o un cardigan più spesso, sempre su Amazon possiamo trovarlo in lana merino, per 30 euro.

Per qualcosa di più moderno, si potrebbe puntare ad un abito di lana con bottoni automatici e collo alto, perfetto sia con un paio di stivali al ginocchio che indossato sopra un paio di jeans.

Da uomo, è davvero versatile il modello con mezza zip: perfetto con i jeans o abbinato a un paio di pantaloni dal taglio elegante e una camicia. In alternativa, per circa 30 euro, si potrà trovare anche un girocollo classico in una varietà incredibile di colorazioni.

Un accessorio molto elegante, perfetto sotto la giacca del completo per uno strato extra di calore, è il gilet di lana, acquistabile su Amazon per 37€.

Cotone su Amazon

Se invece chi riceverà il regalo è notoriamente caloroso, non c’è problema: su Amazon si trovano anche bellissimi modelli in cotone, più o meno leggero, perfetti per qualsiasi occasione. Per la donna, si potrebbe anche puntare su qualcosa a fantasia o a righe, come questo set cardigan e collo alto. Per l’uomo, invece, un girocollo color navy va bene su tutto, sia sui jeans che sul pantalone di cotone, e su Amazon si trova a una ventina di euro.