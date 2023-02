Perché non riusciamo a non parlare dei look di Letizia di Spagna?

Continua ad essere un’icona di stile internazionale Letizia di Spagna. Con ogni sua apparizione pubblica riesce ad influenzare mode e dettare tendenze. Di recente, dopo aver spopolato tra completi rock di pelle e abiti bon-ton, è tornata alla sua più grande passione, quella per il riciclo.

La regina in occasione dell’evento a cui ha partecipato, a Palazzo della Zarzuela in compagnia del marito Felipe, ha riproposto un abito già sfoggiato in passato anticipando la primavera con una stampa simbolo della bella stagione.

Una abitudine che Letizia ha passato anche alla figlia, Lenor di Spagna che infatti, a volte ha presenziato ad eventi con look riciclati, super economico e trendy.

Insomma, tante le curiosità su Letizia di Spagna che la portano ad essere tra i reali più ammirati e icona di stile, al pari di Kate Middleton, eletta tra le donne più eleganti del 2022.

I look che ritornano della regina di Spagna

I look che fanno parlare di Letizia di Spagna – Foto Instagram @lepiuaffascinantidimilano

Non smentisce mai la sua fama di icona originale di stile, Letizia di Spagna che in ogni apparizione pubblica lascia il segno con la scelta dei suoi outfit. In occasione di un ricevimento a palazzo, la regina ha proposto un look dal sapore primaverile. Ha detto temporaneamente addio ai maxi cappotti e ai colori scuri, preferendo le nuance pastello. Ha infatti sfoggiato una lunga gonna rosa cipria, un modello a campana morbido e a vita alta, disegnata su misura dalla sarta di corte.

Ma attenzione, se un abito diventa tra i suoi preferiti, Letizia non si crea problemi a riproporlo. È il caso dell’abito verde con stampa a fazzoletto indossato all’incontro con i rappresentanti della Fondazione della Croce Rossa Spagnola, che è stato indossato in ben altre sei occasioni. Si tratta di un modello del brand francese Sandro Paris che ha debuttato indosso a Letizia nell’autunno del 2018.