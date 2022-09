Letizia di Spagna, 50 anni in 5 curiosità da regina...

Classe 1972, nata il 19 settembre sotto il segno della Vergine, la regina Letizia di Spagna festeggia 50 anni e per il compleanno abbiamo deciso di sorprendervi… con 5 curiosità che non conoscete!

Regina Letizia di Spagna compie 50 anni: cosa vi siete persi…

Foto Shutterstock | Marta Fernandez Jimenez

Siamo sicure che qualche piccola chicca sulla regina di Spagna, la splendida Letizia moglie del re Felipe diventata icona di stile, vi sia sfuggita. Oggi compie 50 anni e la sua bellezza appare intramontabile: ecco 5 curiosità che non tutti conoscono…

Un volto perfetto, ma con un ritocchino: Letizia di Spagna si sarebbe sottoposta a un intervento di rinopalstica. Operazione che dice di aver eseguito per “questioni di salute”…

Letizia Ortiz principessa a seno nudo: un quadro del 2000 dell’artista cubano Waldo Saavedra, la ritrae in topless molto prima di diventare regina. Si tratta di un’opera a olio omaggio a Goya in cui l’ex giornalista appare di profilo, ampia gonna con fascia rossa in vita e un aeroplanino di carta tra le mani… È la stessa immagine che ha ispirato la copertina del disco della band dei Manà, Sueños liquidos. La regina fu musa del pittore in altre occasioni, dopo il primo incontro del 1996 quando lavorava come reporter..

Letizia di Spagna, una regina in carriera: prima di salire sul trono al fianco del marito Felipe di Spagna, la sovrana era per tutti Letizia Ortiz, giornalista affermata con un passato da cronista anche per il quotidiano messicano Siglo XXI e figlia d’arte del giornalista Jesús José Ortiz Álvarez.

Prima di Felipe, un matrimonio lampo con il prof: dal 1998 al 1999 Letizia di Spagna è stata sposata con Alonso Guerrero Pérez, scrittore e suo ex docente di Letteratura! Si sarebbero conosciuti quando lei aveva appena 15 anni…

Due divorzi per una famiglia: strano ma vero, anche i genitori della regina Letizia, Jesús José Ortiz Álvarez e María Paloma Rocasolano Rodríguez, hanno divorziato lo stesso anno in cui lei ha chiuso il matrimonio con il primo marito…