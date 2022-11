Le donne più eleganti dell'anno

Influencer, attrici, cantanti, membri di famiglie reali, e non solo, sono diverse le donne più chic del 2022 che si sono distinte per uno stile raffinato ma anche più moderno, modelli di eleganza per le generazioni del presente e del futuro. Tre di loro però spiccano più delle altre.

Kate Middleton

Kate Middleton – Foto Instagram @kate_middleton_3434

È Kate Middleton la donna più elegante del mondo nel 2022 secondo il Tatler. La futura regina d’Inghilterra è stata incoronata, dalla celebre rivista inglese di moda. al primo posto tra le signore ‘Best dressed‘.

La duchessa di Cambridge e moglie del principe William in occasione di una delle sue ultime uscite pubbliche indossava un abito bianco a pois neri con lavallière firmato dalla stilista di origine italiana Alessandra Rich e un cappello di paglia con fiori. Come sempre un look che affascina e che emana eleganza. Che si tratti di look da giorno, da cocktail e da sera molto sofisticati, Kate emerge sempre senza mai esagerare, affermandosi come modello di eleganza classica assolutamente da seguire.

Chiara Ferragni

Foto Instagram | @chiaraferragni – Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è una delle 5 donne di successo: un’imprenditrice di moda, influencer e blogger di 34 anni, considerata da molti l’influencer più importante al mondo, con 26.7 milioni di follower sul suo account Instagram. È un esempio di donna che non passa mai inosservata, soprattutto nelle occasioni da red carpet. Il suo successo e la sua influenza si devono anche alla sua personalità sempre propositiva e volta a vivere con equilibrio i suoi ruoli di madre, donna e imprenditrice. Il mondo della moda la incorona per la sua luce e potenza, soprattutto Donatella Versace e Dior.

Beatrice Borromeo

Foto Shutterstock | Featureflash Photo Agency

Beatrice Borromeo è una delle icone di stile tra le royal europee, proprio per questo, la rivista Tatler, la posiziona in cima alla classifica delle più eleganti d’Europa. La moglie di Pierre Casiraghi, è ambassador di Dior, come il marito, e ogni pubblica apparizione è nel segno dell’eleganza, certificando il suo essere fine e raffinata, un’icona di eleganza senza tempo.