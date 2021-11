Beatrice Borromeo: principessa dall'eleganza senza tempo

Se c’è un’icona di stile italiana a metà tra eleganza senza tempo e tendenze moda, quella è sicuramente la principessa perfetta Beatrice Borromeo. Moglie di Pierre Casiraghi dal 2015, in occasione della Festa Nazionale di Monaco Beatrice ha sfoggiato un elegantissimo look Dior e un cappello ispirato niente meno che a Grace Kelly. I cappelli con tesa larga sono infatti tra le tendenze più raffinate dell’autunno-inverno e ci ricordano il look di Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany.

Eleganza senza tempo: il look total Dior di Beatrice Borromeo

Insieme a un cappello bianco a tesa concava con fascia nera, ha optato per un look firmato Dior: cappotto lungo nero svasato con cintura impreziosita dall’iconico logo CD in vita, scarpe slingback J’Adior e borsetta Dior Bobby ton sur ton. A dare un ulteriore tocco di raffinatezza al suo look, Beatrice ha indossato un paio di guanti in pelle nera dal tocco “misterioso”.