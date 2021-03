Leonor di Spagna ha soltanto 15 anni ma, in fatto di moda e fashion, la sa già lunga. La giovane erede al trono infatti ha presieduto la commemorazione del XXX Anniversario dell’Istituto Cervantes sfoggiando un look super economico, già indossato per un’altra occasione, che non è decisamente passato inosservato.

D’altronde non potevamo aspettarci niente di meno dalla figlia di Letizia di Spagna, da sempre icona senza tempo in fatto di stile e di eleganza. Ebbene Leonor sembra proprio aver ereditato la verve fashionista di sua madre.

Leonor di Spagna meravigliosa con un vestito super low cost

La giovanissima Leonor di Spagna per l’occasione ha sfoderato un look decisamente low cost. L’abito che ha scelto di indossare infatti costa soltanto 59.90 euro ed della collezione Autunno/ Inverno 2020-2021 del marchio Poète.

Il modello scelto dalla principessa si chiama Mitra, è bianco con micro pois neri, maniche lunghe leggermente a sbuffo, vita arricciata, gonna appena sopra il ginocchio e una cascata di tanti, tanti volant.

La giovane erede al tono aveva già indossato proprio questo modello la scorsa primavera.

Ai piedi invece, Leonor di Spagna ha indossato un paio di ballerine del brand Pretty Ballerinas, nere, vellutate, con mini tacco a spillo (ideale per chi è alle prime armi per quel che riguarda l’uso dei tacchi) del costo di circa 195 euro.

Mini dress a pois, ecco alcune ispirazioni

Se anche voi andate matter per i pois, e siete alla ricerca di un vestito da indossare per il pranzo di Pasqua o semplicemente perché ne avete voglia, perché avete bisogno di sentirvi carine e non reggete più il mood comfy che la pandemia ha portato con sé, ecco alcuni suggerimenti per il vostro shopping.

Il primo mini abito che vi proponiamo oggi è del brand Miss Selfridge. Si tratta di un vestito da giorno corto, accollato, color carne con micro pois. Sarà perfetto per qualunque tipo di occasione: per un caffè con le amiche o anche, perché no, per andare a fare la spesa.

Come seconda opzione invece, vogliamo proporvi un abito a maniche lunghe. Si tratta di un vestito a pois, corto, con maniche a sbuffo del brand è Vila. Anche questo è un mini dress adatto alle più svariate occasioni, dal pranzo con i parenti alla merenda con le amiche.