Collant a pois: ecco come abbinarli per essere super cool

L’abbiamo attesa con trepidazione e finalmente la primavera è arrivata, con le sue giornate più lunghe e più calde. Nonostante questo, però, c’è un accessorio che ci porteremo “dietro” dall’inverno ancora per un po’: i collant.

No, non dovete pensare a quelli pesanti tra i 50 e i 100 denari, ma a quelli velati. In particolare, c’è una fantasia che detterà tendenza per la primavera 2021: i pois.

Esatto, i pois saranno la fantasia di questa stagione. Sofisticati e iper femminili, i collant a pois sono perfetti da indossare abbinati a tantissimi outfit diversi e sono fantastici per chi ha uno stile un po’ più classico e bon ton.

Come abbinare i collant a pois

Dal mini dress nero all’abito fantasie, fino alle gonne, gli abbinamenti con le calze a pois sono praticamente infiniti. Vediamone alcuni.

Completo con pantaloncino corto

I completi sono diventati tra i capi must have da avere assolutamente nel guardaroba. Proprio per questo, in primavera, si può osare un po’ di più, lasciando i pantaloni palazzo a casa e scegliendo dei pantaloncini corti a vita alta, come nel caso di Camille Charriere, che indossa un total look Chanel che collant a pois.

Se vi siete innamorate dei queste calze, vi consigliamo di dare un’occhiata ai collant di questa tipologia per eccellenza: quelli proposti da Yves Saint Laurent, disponibili su Luisaviaroma.

Mini dress nero

Qui tutti i fan della semplicità sono nel posto giusto. In primavera torna la voglia di indossare gli abiti, in particolare i mini dress. Proprio per questo l’abbinamento abito nero e collant a pois è semplicemente perfetto.

Parlando sempre di acquisti, se i collant di YSL vi fanno impazzire, ma sono fuori budget, vi consigliamo il modello proposto da Conte, disponibile su Amazon, ad un prezzo decisamente più economico.

Tuta corta

Ovviamente, anche le tute corte tornano a farci compagnia in primavera. In questo caso vi mostriamo il capo scelto dalla bellissima Dua Lipa, che ha abbinato una tuta corta con scollo profondo e paillettes a dei collant a pois e scarpe in vernice con cinturino alla caviglia.

Sul tema acquisti, sempre su Amazon, potete trovare i collant a pois proposti da Fiore, disponibili dalla taglia seconda alla quarta.

Osa con i collant bianchi a pois neri

Chi l’ha detto che le calze devono essere per forza nere? Assolutamente nessuno. La parola d’ordine, infatti, quando si parla di moda è osare. Quindi, prendere spunto dalla sfilata del marchio danese Stine Goy e abbinate ad un completo color panna, o del colore che preferite, un paio di collant bianchi a maxi pois neri.

Fantasia su fantasia

Mixare fantasie diverse è uno dei must per la primavera 2021. Proprio per questo l’abbinamento vestito e pochette con stampe diverse e collant a pois ci fa impazzire. Da riproporre, chiaramente, con tutte le vostre stampe preferite, dai fiori all’animalier, dalle stampe geometriche a quelle più romantiche.

