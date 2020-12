Strano ma vero, i collant color carne sono tornati di moda. Dobbiamo dire “grazie” a Kate Middleton, tra le icone di stile di quest’anno per Farfetch, che le ha riportate in auge. Anche Meghan Markle è una grande amante dei collant color carne e riesce ad abbinarli sempre in modo impeccabile.

Bisogna, a questo punto, capire come adattarsi al trend. Di conseguenza, serve scegliere la giusta pesantezza, la tipologia che ci valorizza di più e, soprattutto, con quali capi vanno e non vanno abbinate le calze color carne.

Tantissime ricorderanno le influencer che, fuori dalle sfilate, sfidavano il freddo e il gelo invernale a gambe nude. “Tutto, ma i collant color carne no!” avranno pensato le nostre fashion victim preferite uscendo di casa con le gambe scoperte.

Oggi, però, i collant color carne tornano di tendenza e quindi ecco per voi alcuni consigli utili per abbinarli e indossarli nel modo giusto, senza sembrare datate e fuori moda.

Come per tutte le collant bisogna fare attenzione alle taglie

Non è certamente un mistero che scegliere la giusta taglia dei collant sia la chiave per non avere fastidiosi problemi durante la giornata. Il rischio ulteriore, con quelle color carne, è che scegliendo la taglia sbagliata e prediligendone un paio “troppo grande”, si possa incorrere in pieghe decisamente antiestetiche.

Le calze color carne sono come il fondotinta, va scelta la tonalità giusta

Anche per le calze bisogna ragionare come se si stesse acquistando un fondotinta. Quindi, bisogna riuscire ad azzeccare la tonalità giusta e il giusto numero di denari. Quelle velate sono adatte per chi vuole “coprire” le piccole imperfezioni, mentre quelle più spesse, anche se sono cpiù oprenti, devono comunque avvicinarsi alla tonalità esatta della nostra pelle.

La scelta delle scarpe

Se in inverno siete tra quelle che non vogliono rinunciare alle scarpe aperte, bisogna fare molta attenzione a scegliere collant color carne che abbiano una punta invisibile. Se invece preferite sneakers e stivali, via libera ai collant che più preferite. Ma attenzione: vanno abbinate ai vestiti giusti.

Getty Images | Arnaldo Magnani

Ecco con quali abiti non andrebbero abbinati i collant color carne

I collant color carne non si adattano facilmente a look casual e sportivi. Sempre parlando di abbinamenti da evitare, questa tipologia di calze non funziona con i vestiti corti in abbinamento ad anfibi e sneakers. Sarebbe quindi meglio prediligere, se si vogliono indossare calze color carne, abiti di media lunghezza con stivali al ginocchio.

Scegliere la texture giusta

Se avete finalmente deciso, dopo i nostri consigli, di provare ad indossare i collant color carne, vi suggeriamo di scegliere dei modelli con una texture opaca, perché più semplici da abbinare ai vostri outfit preferiti.

Getty Images | Victor Boyko

I modelli fantasia, dai pois ai tattoo in stile “old school”

Proprio per cercare di attirare l’attenzione di tutte coloro che non amano particolarmente i collant color carne, alcuni brand di moda hanno inserito nelle loro collezioni dei modelli con disegni e ricami.

Calzedonia, ad esempio, propone diversi modelli fantasia, dall’animalier ai pois. Anche su Amazon sono presenti diverse tipologie di collant color carne fantasia. Tra tutte le opzioni, quella tattoo, con disegni in stile “old school”, sono perfette per tutte coloro che non vogliono rinunciare a sfoggiare il loro animo più rock e alternativo.