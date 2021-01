Con l’avvicinarsi della primavera, è tempo di rimettersi in forma con un po’ di sano e buon esercizio fisico. Sia che abbiate scelto di iniziare a correre, sia che vi siate iscritte a un corso di yoga online, ricordate che anche, quando si fa sport, è importante indossare l’abbigliamento giusto. Non solo per stare bene con sé stesse, ma anche per agevolare l’attività fisica, senza intralciare i movimenti con indumenti larghi o eccessivamente rigidi. Per questo motivo, anche dietro la semplice scelta di un paio di leggings per fare sport, occorre prestare attenzione ad alcuni aspetti.

Leggings sportivi: come scegliere i migliori adatti a te

Il primo aspetto a cui bisogna porre attenzione, quando si acquista un nuovo paio di leggings, è il materiale: che dovrà essere traspirante e più o meno leggero, a seconda dell’attività che ci accingiamo a fare. Per le attività intense, come la corsa, ad esempio, è meglio optare per tessuti a compressione, mentre nel caso dello yoga, che richiede maggiore libertà nei movimenti, è meglio prediligere un cotone morbido e leggero. Anche la lunghezza ha un suo ruolo nella scelta: se volete slanciare la figura, scegliere un modello attillato – magari a vita alta – che arrivi fino alle caviglie. Attenzione ai modelli fino al polpaccio: per quanto comodi, rischiano di “tagliare” la figura!

Leggings per il workout

Iniziamo, dunque, passando in rassegna i leggings migliori da indossare durante attività intense, come la corsa o la kickboxing. In questo caso, i tessuti a compressione, che presentano una tessitura a trama fitta, favoriscono la circolazione delle gambe e attenuano l’indolenzimento post allenamento. I leggings a compressione sono di solito più costosi, ma, oltre ai benefici accennati, slanciano la figura e fanno sembrare i muscoli più definiti.

I leggings Nike Pro: per allenamenti ad alta intensità

I leggings Nike Pro avvolgono le gambe in un tessuto elasticizzato con mesh sul retro delle gambe per freschezza e sostegno durante l’allenamento. Il design attento all’ambiente utilizza almeno il 75% di fibre di poliestere riciclato e vanta taschini sui lati, grandi abbastanza da contenere lo smartphone. In alternativa ci sono i Nike Performance, in saldo su Zalando.

Foto Nike



Leggings Adidas: perfetti per andare a correre

Un altro modello di elevata qualità è il Training Aeroknit High-Rise di Adidas, perfetto per andare a correre, grazie al tessuto a trama fitta, che esercita una leggera pressione sulle gamba, contribuendo ad attivare la circolazione. Inoltre, il tessuto adidas Aeroknit è in grado di assorbire l’acqua, allontanando l’umidità dal corpo per mantenere la pelle asciutta durante il movimento. In alternativa, ci sono anche i Tight Alphaskin Badge of Sport, con pannelli in mesh dietro le gambe per una maggiore ventilazione nelle fasi più intense del workout, in saldo qui.

Foto Adidas

Leggings sportivi per lo yoga

Se avete intenzione di usare i leggings per fare yoga, non vi saranno necessari quelli a compressione, che possono invece ostacolare i movimenti. In questo caso, vi consigliamo un modello attillato, come quelli proposti da Calzedonia e Tezenis, che non interferisca con l’esecuzione delle posizioni, senza tralasciare l’importanza di tessuti traspiranti e un elastico in vita.

Leggings Calzedonia Active: per le posizioni di yoga più difficili

Tra i nostri modelli preferiti per fare sport, ci sono i Leggings Calzedonia Active, l’ideale per fare yoga o pilates. Con la fascia elastica in vita morbida e confortevole e il tessuto elasticizzato quadridirezionale, questi leggings offrono la massima elasticità, rendendo possibili anche per le più contorte posizioni di yoga.

Foto Calzedonia

Leggings Tezenis modellanti: i più economici

Se invece volete puntare a risparmiare, senza rinunciare a un modello in grado di valorizzare le vostre forme, i Leggings Tezenis Shaping sono quello che cercate. Con tessuto elasticizzato e cinturino alto a fascia doppia, questi leggings donano un meraviglioso effetto snellente: tutto per soli 16 euro.