Lasagna zucca e salsiccia, ricetta facile e veloce per un pranzo della domenica

La lasagna con zucca e salsiccia è un piatto che mette d’accordo grandi e bambini. Scopri come prepararla per un pranzo della domenica speciale!

La lasagna con zucca e salsiccia è una delle ricette più amate del periodo autunnale e invernale. Si prepara con pochi ingredienti, la zucca è un ortaggio molto amato da grandi e bambini e può diventare protagonista di pietanze sfiziose.

A proposito di zucca, puoi completare il tuo menu della domenica con un dolce fatto in casa sempre con lo stesso ingrediente: non perdere la nostra ricetta della torta di zucca da poter gustare come dessert o per una merenda sfiziosa in famiglia!

Come preparare la lasagna con zucca e salsiccia per tutta la famiglia

Se vuoi preparare un pranzo della domenica sfizioso e non vuoi portare in tavola la classica lasagna con ragù e besciamella, puoi optare per questa preparazione semplice e veloce da preparare anche all’ultimo minuto.

Ingredienti

500 gr di sfoglia per lasagna

1 lt di besciamella

600 gr di zucca

300 gr di salsiccia

100 gr di formaggio grattugiato

1 spicchio d’aglio

1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva

1 bicchiere di vino bianco secco

Procedimento