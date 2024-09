La lasagna al ragù è il piatto della domenica che apprezzano tutti

Come preparare una lasagna classica con ragù e besciamella? Ecco la ricetta in cui ti spieghiamo passo dopo passo come fare!

Uno dei piatti preferiti dagli italiani (e non) è senza ombra di dubbio la lasagna. La versione classica con ragù e besciamella è una delle più apprezzate, nonostante ad oggi è possibile trovare tantissime varianti da quella bianca a quella completamente vegetariana.

La lasagna classica con ragù e besciamella fatta in casa si prepara in poco tempo. Ecco una ricetta facile e veloce per portare a tavola un delizioso primo piatto della domenica che farà impazzire grandi e bambini!

Lasagna classica, come prepararla con il ragù e la besciamella

La lasagna si prepara in maniera molto semplice, motivo per cui è consigliata anche a chi è alle prime armi in cucina. Nonostante ci siano diversi step da seguire, assemblarla è molto facile.

Ecco, quindi, gli ingredienti per portare a tavola una lasagna da leccarsi i baffi!

Ingredienti

300 gr di lasagne fresche

200 gr di parmigiano grattugiato

1 cucchiaio abbondante di olio extra vergine di oliva

250 gr di mozzarella fior di latte

Ingredienti per il ragù

350 gr di carne macinata

450 gr di passata di pomodoro

1 carota

1 sedano

1 cipolla

1 bicchiere di vino bianco secco

2 foglie di alloro

3 foglie di basilico

1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva

sale

Ingredienti per la besciamella

500 gr di latte

50 gr burro

50 gr di farina 00

1 pizzico di sale

1 pizzico di noce moscata

Procedimento

La preparazione è lunga ma semplicissima. Come prima cosa dovrai mettere a preparare il ragù, ti consigliamo di prepararlo la sera prima così da poterlo utilizzare al mattino ben freddo. In una pentola metti a soffriggere il sedano, la carota e la cipolla, tutti tagliati a dadini. Aggiungi quindi l’olio extra vergine di oliva. Dopo qualche minuto aggiungi la carne macinata, lascia rosolare per circa 5 minuti e sfuma con il vino bianco secco. Alza la fiamma così da far evaporare la parte alcolica. Incorpora al resto degli ingredienti la passata di pomodoro, abbassa la fiamma e copri. Lascia cuocere per circa 2 ore. Ricordati di mescolare di tanto in tanto altrimenti il pomodoro rischia di attaccarsi. Quando manca poco al termine della cottura aggiungi le foglie di basilico tritate, le foglie di alloro e il sale. Prepara la besciamella. In un pentolino metti a fondere il burro, poi aggiungi la farina e mescola con una frusta manuale fino ad ottenere un composto privo di grumi. Aggiungi il latte a filo, porta sul fuoco e mescola fino a quando non avrai ottenuto un composto denso e omogeneo. Aggiungi il sale e la noce moscata. Prendi una pirofila, crea un primo strato di besciamella, uno di lasagne e continua con un po’ di ragù di carne, la mozzarella tagliata a tocchetti e il parmigiano grattugiato. Continua così fino a quando non avrai terminato tutti gli ingredienti. Inforna a 200 gradi per circa 20 – 25 minuti. Le tue lasagne con ragù e besciamella sono pronte per essere gustate!

Se cerchi una versione più particolare, prova la lasagna con asparagi e salmone!