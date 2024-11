Besciamella fatta in casa, il procedimento per ottenere una salsa perfetta

Ricetta per una besciamella veloce fatta in casa, la potrai utilizzare per la preparazione dei tuoi piatti sfiziosi!

Saper preparare la besciamella fatta in casa è importante, in questo modo potrai ottenere dei piatti ancora più elaborati e soprattutto più sfiziosi e cremosi.

La besciamella è una salsa originaria della cucina francese che viene utilizzata per la preparazione di tantissime ricette, dalle lasagne fatte in casa alle crepes salate farcite con verdure fresche di stagione.

Se fino ad ora hai sempre acquistato la besciamella già pronta, devi sapere che prepararla in casa è davvero semplice e veloce. Ti bastano pochissimi ingredienti per ottenere la salsa aromatizzata che ti permette di insaporire tantissimi piatti, dai primi ai contorni!

Come preparare la besciamella veloce fatta in casa: ricetta per lasagne (e non solo)

Se non hai il burro puoi sempre sostituirlo con dell’olio extra vergine di oliva. Se, invece, sei alla ricerca di un’alternativa vegetale dovrai semplicemente sostituire il latte vaccino con una bevanda vegetale, ad esempio quella di soia o di riso. La besciamella in questo caso potrebbe risultare meno densa, ma sarà comunque perfetta per le tue ricette.

Ingredienti

500 ml di latte intero o vegetale

50 gr di burro

50 gr di farina 00

1 pizzico di sale

1/2 cucchiaino di noce moscata

Procedimento

Per poter preparare la besciamella bisogna innanzitutto mettere a fondere il burro freddo, quindi taglialo a tocchetti e posizionalo all’interno di un pentolino abbastanza ampio. Unisci la farina 00 al burro fuso, sposta il pentolino dal fuoco e mescola con una frusta manuale così da ottenere un composto privo di grumi. Aggiungi il latte a filo, mescola di continua con la frusta manuale e porta sul fuoco. Abbassa la fiamma e inizia a mescolare fino a quando non otterrai una crema densa e omogenea. Se mentre mescoli inizi a notare dei grumi, sposta il pentolino dal fuoco e dai una mescolata energica con la frusta manuale. Quindi riporta sul fuoco e la crema tornerà liscia come prima. A fine cottura aggiungi il pizzico di sale e la noce moscata. Quest’ultimo ingrediente può anche essere omesso. La besciamella è pronta per essere utilizzata, sarà perfetta per condire delle lasagne fatte in casa al ragù o un secondo piatto cremoso e filante!

Dopo aver preparato la besciamella potrai immediatamente utilizzarla per la tua ricetta, ad esempio potrebbe diventare perfetta per condire la tua pasta al forno gratinata bianca senza pomodoro, altrimenti conservala in un barattolo di vetro in frigorifero per circa 48 ore, non di più.