Il pranzo è salvo con questa pasta al forno gratinata realizzata con pochi ingredienti

La pasta gratinata al forno bianca è facile e veloce da fare, ecco la ricetta per un pranzo della domenica in famiglia!

Se hai del prosciutto cotto in frigorifero potresti utilizzarlo per la preparazione di questa ricetta facile e super sfiziosa. Stiamo parlando della pasta gratinata al forno bianca, quindi senza pomodoro e sugo, da poter preparare con pochi ingredienti sempre molto apprezzati da grandi e bambini.

Dopo aver preparato la besciamella, dovrai unire tutti gli ingredienti in una pirofila e infornare. Segui passo dopo passo la nostra ricetta così da ottenere una superficie gratinata e croccante!

Come preparare la pasta gratinata al forno bianca

Preparare questa ricetta è semplice e veloce, se cerchi una versione con la salsa di pomodoro ti invitiamo a seguire la ricetta della pasta al forno con le uova sode.

Ingredienti per la besciamella

400 ml di latte

50 gr di burro

50 gr di farina 00

1 pizzico di sale

noce moscata quanto basta

Ingredienti per la pasta al forno

320 gr di pasta corta (rigatoni, mezze maniche, etc…)

200 gr di prosciutto cotto

125 gr di mozzarella

100 gr di parmigiano grattugiato

1 cucchiaio colmo di pangrattato

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

sale

Procedimento

Per poter preparare la pasta gratinata dovrai come prima cosa mettere l’acqua per la pasta a bollire. Nel frattempo prepara la besciamella, quindi in un pentolino fai sciogliere il burro e, una volta fuso, dovrai aggiungere la farina. Mescola energicamente con la frusta manuale, poi inizia a versare il latte a filo senza smettere di mescolare. Lascia addensare la besciamella per circa 5 minuti, a fine cottura aggiungi il sale e la noce moscata. L’acqua avrà raggiunto il bollore, quindi butta la pasta e lascia cuocere per metà del tempo previsto. Taglia il prosciutto cotto a fettine piccole e sottili, poi aggiungilo alla besciamella appena preparata. In una ciotola abbastanza ampia unisci la pasta alla besciamella con il prosciutto cotto, incorpora la mozzarella che avrai precedentemente tagliato a tocchetti e metà del parmigiano grattugiato. Amalgama per bene, poi sposta il tutto all’interno di una pirofila. In superficie aggiungi il resto del parmigiano grattugiato, l’olio extra vergine di oliva e il pangrattato. Inforna a 180 gradi per circa 30 minuti. Al termine della cottura, attiva la funzione grill del forno e lascia cuocere per altri 5 minuti. Sforna, lascia intiepidire per qualche minuto, poi porta a tavola la tua pasta al forno gratinata!

Se la pasta fa parte di un menu per stupire gli amici a cena, non dimenticare di preparare un dolce sfizioso da portare a tavola come dessert!