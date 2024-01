Pasta al forno gratinata, ricetta semplice ma gustosissima

Ricette della pasta al forno gustosa e facile da fare per portare in tavola un piatto perfetto per il pranzo della domenica in famiglia.

Prepariamo insieme un primo piatto che è un classico che non passa mai di moda, la pasta al forno. La condiamo nel modo più semplice, con un sugo di pomodoro e della besciamella, la rendiamo cremosa e filante con l’aggiunta di mozzarella. In alternativa potete anche preparare un ricco ragù di carne per rendere la vostra pasta al forno ancora più nutriente.

Se poi volete renderla più sfiziosa e tanto saporita potete aggiungere del prosciutto cotto. E se volete personalizzare la pasta al forno vegetariana vi basterà eliminare il prosciutto e aggiungere, ad esempio, dei funghi, dei piselli o delle zucchine.

La ricetta della pasta al forno gratinata

Questa ricetta della pasta al forno è molto semplice e anche veloce ed è ideale per servire in tavola un piatto che è perfetto per il pranzo della domenica, quando tutta la famiglia si riunisce per mangiare insieme. È una valida alternativa alle mini lasagne.

Se a tavola ci sono anche i bambini potete aggiungere delle polpettine di carne o di pesce, ma vi assicuriamo che anche sono con gli ingredienti che vi suggeriamo di usare potrete gustare un primo piatto eccezionale, gustoso ed anche economico.

Ingredienti

320 gr di pasta

due uova sode

formaggio grattugiato tipo Parmigiano Reggiano 4 cucchiai

250 gr di mozzarella

500 gr di salsa di pomodoro

una cipolla

basilico a piacere

olio extra vergine di oliva 2 cucchiai

sale qb

pepe nero macinato qb

500 gr di besciamella

Procedimento

Ecco come preparare la pasta al forno gratinata alla perfezione. Prima di tutto dedicatevi al sugo di pomodoro, quindi sbucciate e tritate la cipolla. Prendete una padella e dentro versate l’olio extra vergine di oliva. Aggiungete la cipolla tritata e fate appassire a fuoco lento. Poi unite la salsa di pomodoro e qualche foglia di basilico. Aggiungete un pizzico di sale e di pepe nero macinato e lasciate cuocere per una mezzoretta, girando di tanto in tanto. Nel frattempo lessate la pasta in abbondante acqua salata e scolatela al dente. Versatela direttamente nella padella con il sugo di pomodoro e mescolate per insaporire. Aggiungete due cucchiai di formaggio grattugiato e mescolate. Tagliate a cubetti la mozzarella e aggiungetene metà. Mescolate per amalgamare gli ingredienti. A questo punto prendete una pirofila e versate uno strato di pasta, aggiungete altra mozzarella, le uova sode sbriciolate e un po’ di besciamella. Versate la restante pasta. Coprite con la besciamella e terminate con il formaggio parmigiano grattugiato. Infine cuocete in forno già caldo a 180°C per 25 minuti circa.

La chef consiglia: provate anche la variante della pasta al forno con zucca e salsiccia per un primo saporito e molto ricco.