Pasta al forno con zucca e salsiccia, ricetta di un primo gustoso e facile da preparare

Con la ricetta della pasta al forno con la zucca e la salsiccia potete portare in tavola un primo piatto molto appetitoso e facile da fare.

Andiamo a vedere come si prepara la ricetta della pasta al forno con zucca e salsiccia, un primo gustoso e semplice da fare, una pasta ricca che potete portare in tavola anche in occasione del pranzo della domenica con tutta la famiglia.

Con la zucca si possono preparare tantissime ricette sfiziose e perfette per il periodo autunnale e invernale, quando cioè questo ortaggio è di stagione. Ovviamente potete usare anche della zucca surgelata, il piatto sarà comunque molto saporito.

La ricetta della pasta al forno con zucca e salsiccia

Questa pasta al forno con zucca e salsiccia è semplicemente deliziosa. E ha il vantaggio di essere talmente facile da fare che la potete realizzare in pochissimi minuti. Vedrete che tutti i vostri ospiti saranno soddisfatti della vostra creazione culinaria.

Per cucinare questo piatto saporito useremo la zucca cotta in padella, la salsiccia sbriciolata, qualche fettina di mozzarella e una spolverata di formaggio grattugiato. Se volete potete preparare anche una besciamella fatta in casa da aggiungere per rendere ancora più cremoso il piatto.

Ingredienti per quattro persone

Pasta corta di un formato a piacere 320 gr

Polpa di zucca pulita 400 gr

Salsiccia 250 gr

Cipolla 1

Olio extra vergine di oliva 2 cucchiai

Formaggio grattugiato 50 gr

Mozzarella 1

Sale qb

Pepe qb

Procedimento

Ecco come si prepara la pasta al forno con zucca e salsiccia. Cominciate a tagliare a cubetti la polpa della zucca pulita, mettetela in una padella insieme alla cipolla tagliata finemente e a un paio di cucchiai di olio extra vergine di oliva. Fate cuocere per circa 20 minuti, girando spesso, alla fine regolate di sale e di pepe nero. Poi dedicatevi alla salsiccia. Eliminate il budello e sbriciolate la salsiccia in una padella, cuocete per circa dieci minuti e mettete da parte. Ora portate a ebollizione abbondante acqua in una pentola, aggiungete il sale e lessate la pasta del formato che avete scelto, va bene qualsiasi tipo purché sia corta. Scolate la pasta al dente, versatela nella padella con la zucca, unite anche la salsiccia e poi spolverate il tutto con il formaggio grattugiato. Aggiungete anche la mozzarella tagliata a cubetti e mescolate ancora una volta. Infine trasferite la pasta condita con zucca e salsiccia in una pirofila o in una teglia e mettete nel forno già caldo a 180 gradi per una ventina di minuti, facendo andare il grill gli ultimi 5 minuti per far gratinare.

Non fate mai mancare questo ortaggio sulla tavola, perché le proprietà benefiche della zucca sono tante e tali che la possiamo considerare un piccolo tesoro per la salute di tutto l’organismo.