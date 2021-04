Se anche voi avete avvistato le prime cassette di fragole al supermercato e non avete saputo resistere all’impulso di portarle a casa, oggi vi illustriamo una ricetta che fa al caso vostro. Stiamo parlando della leggendaria crostata alle fragole di Damiano Carrara, che, passo dopo passo, ci spiega come realizzare questo dessert primaverile, una vera e propria delizia per il palato.

Crostata alle fragole: gli ingredienti

Prima di illustrarvi la ricetta di Damiano Carrara, ecco tutto quello che vi occorre per preparare la vostra crostata alle fragole. Innanzitutto, procuratevi un cestino di fragole fresche, meglio se biologiche, per guarnire la superficie della torta. Di seguito, trovate tutti gli ingredienti per la preparazione della frolla alle mandorle, della crema pasticcera e del frangipane.

Frolla alle mandorle

110 g burro

110 g zucchero semolato

1 g sale

1 bacca di vaniglia

1 uovo

70 g farina di mandorla

250 g farina debole

Crema pasticcera

300 g latte

200 g panna

150 g zucchero

1 bacca di vaniglia

80 g tuorlo

25 g amido di mais

20 g amido di riso

Frangipane

95 g burro

1 buccia arancia grattugiata fine

1 g sale fino

95 g zucchero di canna

95 g uova intere

140 g farina di mandorla

185 g crema pasticcera

Crostata alle fragole con frangipane: preparare la crema pasticcera

In una ciotola aggiungere 150 grammi di zucchero e 4 tuorli. Mescolare delicatamente con una frusta da cucina. Aggiungere 25 grammi di amido di mais e 20 grammi di amido di riso. Mescolare fino a quando il composto non diventa liscio e omogeneo.

Intanto, in un pentolino capiente, aggiungere 300 grammi di latte, 200 grammi di panna e una bacca di vaniglia. Quando sta per arrivare a bollore, spegnere il fuoco e versare il contenuto sui tuorli sbattuti con lo zucchero. Una volta mescolato il composto, versare nuovamente il tutto nel pentolino, accendere il fuoco e mescolare con forza, fino a quando sfiora il bollore.

A questo punto, versare il contenuto in una teglia rivestita di pellicola, chiudere a fazzoletto con la pellicola e lasciare che il composto raffreddi completamente.

Come preparare la frolla, seguendo i consigli di Damiano Carrara

Mescolare 110 grammi di burro, 110 grammi di zucchero, 1 grammo di sale. Aggiungere 1 uovo e i baccelli di vaniglia. A parte, mescolare 250 grammi di farina e 70 grammi di farina di mandorle. Unire le farine al composto e impastare. A questo punto, stendere la frolla, aiutandovi con due foglie di carta forno, da collocare sopra e sotto la frolla, fino a raggiungere uno spessore di circa 3.5 cm. Far riposare in frigorifero per 30 minuti. Una volta raffreddata, imburrare bene lo stampo e adagiarvi la frolla, avendo cura di creare un bordo alto e regolare.

Crostata di fragole: come fare il frangipane

Montare 95 grammi di burro, 95 grammi di zucchero di canna, 1 scorza d’arancia, 1 grammo di sale. Aggiungere due uova, meglio se una alla volta, così da integrarle bene nell’impasto. Mentre si monta, aggiungere 140 grammi di farina di mandorle. Aggiungere a mano 185 grammi di crema pasticcera. Versare fino a metà stampo il frangipane, magari con l’aiuto di una sac a poche, e livellare bene la superficie con un cucchiaio.

Come guarnire la crostata di Damiano Carrara

Cuocere a 180 gradi in forno ventilato per circa 30-35 minuti, a seconda del forno. Una volta cotta e raffreddata, spatolare la crema pasticcera avanzata sopra la torta. Tagliare le fragole e decorare la torta a cerchi concentrici. Aggiungere una spolverata di zucchero a velo e, voilà, la torta alle fragole è pronta!