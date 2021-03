Damiano Carrara si sposa! Ve lo diciamo così, sapendo che questa notizia spezzerà il cuore di diverse fan del pasticciere, nonché giudice di Bake Off Italia e Cake Star.

Il romanticissimo post pubblicato dal pasticcere

Il pasticcere, molto riservato sui social, ha deciso di anticipare la stampa e presentare ai suoi follower su Instagram la sua fidanzata e futura sposa. Nel lungo post, pubblicato sul social network, Damiano Carrara ha scritto: “Ha detto sì!”. Queste prime parole saranno già bastate per mandare in “brodo di giuggiole” le sue tantissime fan.

“Sapete che amo condividere con voi tutti i miei traguardi, le creazioni, le scoperte e le gioie che questo lavoro mi regala. Al contrario sono sempre stato molto riservato sulla mia vita privata, proteggendola e lasciandola fuori dai social o dagli schermi tv. Adesso però ho voglia di far conoscere a voi che siete parte del mio quotidiano e che mi seguite, anche questa parte di me, di farvi conoscere Chiara, questa famiglia che sta nascendo e che è ad un passo da uno dei momenti più belli…in fondo amare ed essere amati è la felicità più grande che la vita ci possa regalare”.

Ecco cosa sappiamo sulla futura moglie di Damiano Carrara

La fidanzata e futura sposa di Damiano Carrara si chiama Chiara ed è di Lucca. Purtroppo, al momento, non si sa ancora molto di lei. La data del matrimonio, però, è già fissata. I due infatti si sposeranno il prossimo 21 giugno. Tra i dettagli emersi per le nozze tra il pasticcere e la sua futura moglie a incuriosire è soprattutto la torta, che per l’occasione sarà preparata da un altro grandissimo pasticcere: Ernst Knam.

Un’altra bella notizia, soprattutto per i fan di Damiano Carrara, è quella dell’apertura della prima pasticceria del giudice di Bake Off Italia, che aprirà proprio nella sua città natale Lucca. Questo sarà il suo primo punto vendita italiano, arrivato dopo i tanti successi raggiunti nel nostro Paese, ma ancor prima all’estero. Infatti Damiano Carrara ha lavorato soprattutto tra California e Irlanda, dove ha aperto, insieme al fratello minore Massimiliano, ben due “Carrara Pastries”.

In attesa di scoprire qualcosa di più sulla fidanzata di Damiano Carrara, e soprattutto aspettando il matrimonio, non vediamo l’ora che apra anche la sua prima pasticceria qui in Italia per poter finalmente gustare i suoi dolci favolosi.