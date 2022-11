KIKO Black Friday: i migliori prodotti da comprare

Chi, se non Kiko, poteva anticipare il venerdì più sospirato dell’anno di un’intera settimana e riempirci così il cuore di gioia? Il Black Friday è oramai vicino, vicinissimo, ma toccherà mettere mano al portafoglio prima del previsto data l’intrigante promozione comparsa a chiare lettere, bianco su rosso, sulla home dell’online store. Pare infatti che per tre prodotti acquistati, ulteriori tre saranno in omaggio. Ora, la domanda sorge spontanea: cosa stiamo aspettando esattamente?

Foto Credits | KIKO

Una guida all’acquisto (intelligente) è l’unica cosa che possa trattenere dal dare fondo quanto prima ai propri risparmi, ma eccola di seguito con tanto di link diretto al sito. Non ci resta che augurarvi ufficialmente buono shopping, e buon Black Friday anticipato!

Full Coverage 2-In-1 Foundation & Concealer

Foto Credits | KIKO

Apriamo le danze con lui, un prodotto che dovrebbe rientrare di diritto nella nostra guida all’acquisto del fondotinta perfetto: si tratta di un fondotinta-correttore, dunque un prodotto 2 in 1 ad elevata coprenza.

Esso agisce sulla pelle nascondendo e minimizzando le imperfezioni per lasciare sul viso un velo ad effetto seconda pelle dal finish mat satinato, ideale come base per ogni tipo di make-up. L’incarnato resta perfezionato e levigato tutto il giorno!

La texture risulta cremosa e iper-fluida, dona una sensazione di assoluto comfort assicurando un’estrema facilità di stesura ed ottima sfumabilità abbinata a elevata coprenza.

Invisible Touch Face Fixing Powder

Foto Credits | KIKO

Irrinunciabile questa cipria fissante in polvere libera, opacizzante e ottima per liberarsi dall’odiato effetto lucido tipico della pelle grassa.

La texture extra sottile crea un velo trasparente dal finish mat che aderisce perfettamente alla pelle regalandole un risultato delicato e impalpabile, piacevolmente vellutato al tatto. La polvere si applica facilmente grazie alla morbida spugna integrata alla base del coperchio, non secca la pelle ed è adatta ad essere impiegata per eventuali ritocchi.

Eyebrow Fibers Coloured Mascara

Foto Credits | KIKO

Se ancora ti stai chiedendo come fare le sopracciglia in modo facile e veloce, non puoi proprio perderti questo mascara colorato dotato di fibre per rendere l’arcata ordinata e folta.

La formula contiene pantenolo, mentre la texture in gel definisce le sopracciglia in maniera precisa, donando loro un aspetto naturale e delicato. Lo speciale scovolino minuto garantisce un’applicazione ancor più definita ed un rilascio colore omogeneo ed uniforme.

Coloured Balm

Foto Credits | KIKO

Veniamo ora a questo balsamo colorato ad azione idratante, il quale dona un tocco di colore brillante e super glamour alle labbra. La formula è arricchita con Vitamine A, E e C e burro di Karitè ad azione emolliente. La texture cremosa e confortevole scivola piacevolmente addosso, restituendo grande idratazione senza per forza dover rinunciare al trucco!

Travel Brush Set

Foto Credits | KIKO

Come unire l’utile al dilettevole? Con questa pratica ma elegante pochette di pennelli: all’interno vi sono 5 accessori professionali di cui 2 pennelli mono e 3 pennelli duo, per un totale di 8 diversi applicatori per realizzare un make up completo tra viso, occhi e labbra. Indicato tanto per i viaggi quanto da tenere in borsa!

A Holiday Fable Classic Lip Kit

Foto Credits | KIKO

Hai detto idee regalo? Ecco un Kit labbra super sfizioso, il quale prevede un rossetto cremoso e una matita per labbra racchiusi all’interno di una preziosa pochette dorata.

Il rossetto, confortevole e dal colore pieno, si fonde sulle labbra lasciandole morbide e luminose. La matita è scorrevole, cremosa e semplicissima da sfumare, insomma tutto quel che si dice il necessario per valorizzarle secondo le ultime tendenze.

Joyful Holiday Advent Calendar

Foto Credits | KIKO

Veniamo -udite udite- a questo Calendario dell’Avvento beauty, il modo migliore per attendere con gioia in Natale, il quale si compone di 24 prodotti tra make-up e skincare in formato regular o mini corredati da imperdibili accessori. Il contenuto effettivo? Non intendiamo fare spoiler!

Pure Clean Scrub

Foto Credits | KIKO

Per la sezione skincare proponiamo questo scrub viso, indicato per tutti i tipi di pelle. La sua formula è arricchita con estratti di Magnolia, Fiore di Loto blu e Rosa dalle proprietà protettive e rinfrescanti. L’azione esfoliante è garantita dalla Polvere di Riso e dalle particelle di Pietra Pomice contenute al suo interno, che permettono di svolgere una detersione profonda mentre esfolia dolcemente la pelle lasciandola morbida, levigata e luminosa.