Il giorno del compleanno di Kate Middleton, 40 anni il 9 gennaio scorso, è successo qualcosa, o meglio non è successo, sotto gli occhi del mondo. I più attenti osservatori delle dinamiche royal non hanno potuto fare a meno notare un particolare in famiglia. Un dettaglio che celerebbe un retroscena inaspettato su cosa è successo tra la moglie del principe William e i duchi di Sussex…

Harry e Meghan: cos’è successo per i 40 anni della duchessa di Cambridge

Niente auguri pubblici dai Sussex alla cognata Kate Middleton per i suoi 40 anni. Occasione speciale, sì, ma altrettanto particolare l’assenza di un messaggio social da parte di Harry e Meghan. Secondo le ultime indiscrezioni, i duchi di Sussex avrebbero virato su un profilo decisamente più basso, meno esposto e meno “rischioso” per dire “Buon compleanno” alla futura regina.

Se per alcuni il silenzio avrebbe tutto il rumore della definitiva rottura, per gli esperti di dinamiche royal la scelta del secondogenito di Carlo e della sua consorte andrebbe esattamente nella direzione opposta. Quella di un graduale, seppure tiepido, riavvicinamento.

Seguendo forse qualche consiglio dall’alto, i duchi di Sussex avrebbero deciso di contattare privatamente la cognata per un messaggio super privato… via Zoom! Tutto per scongiurare facili polemiche (sempre dietro l’angolo) e dribblare eventuali critiche sul tenore del loro pensiero per la duchessa di Cambridge. Scegliendo un canale così ristretto e diretto, Harry e Meghan starebbero irrobustendo le basi per un ritorno indolore nel Regno Unito (scorta permettendo) in vista del Giubileo di Platino di Sua Maestà…