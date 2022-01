Ci siamo sempre chiesti come sia nella sua vita privata, dietro le quinte della popolarità incassata con il ruolo di futura regina d’Inghilterra, e ora spunta una serie di risposte che confeziona un ritratto inedito della duchessa di Cambridge. Ecco chi è davvero Kate Middleton oltre l’etichetta…

Com’è davvero Kate Middleton nella vita privata…

Il magazine Hello! ha ricalcato un inedito profilo della moglie del principe William attraverso le rivelazioni esclusive di alcune persone molto vicine a lei, amici che, prima d’ora, non avevano mai detto come fosse davvero dietro i riflettori.

Impeccabile e sorridente, sempre attenta al protocollo reale: così la vediamo da anni nel suo ruolo di futura regina, ma è davvero questo il suo volto nella vita privata?

Kate Middleton compie 40 anni e ciò che emerge sul suo conto ci fa (ancora una volta) innamorare di lei! Viene descritta come una donna “naturalmente introversa” che ha saputo superare la sua timidezza preparandosi al meglio e con determinazione, ma sarebbe anche “molto autoironica e divertente”. Quando la duchessa di Cambridge ride in pubblico, insomma, lo fa per davvero e non sarebbero sorrisi di convenienza…

“Si è presa il suo tempo e ha fatto davvero le cose a modo suo. Penso che direbbe lei stessa che non è nata per essere una figura pubblica – ha detto una fonte alla rivista inglese –. È una persona riservata ed è incredibilmente premurosa, ma non avrebbe mai cercato un ruolo pubblico se non fosse stato per l’uomo che ha sposato“.