Buon compleanno Kate Middleton, 40 anni da futura regina!

Quando il suo viso timido e sorridente si affacciò per la prima volta tra le cronache dei Royal, nessuno (forse) avrebbe scommesso sulla sopravvivenza del suo percorso tra i meandri di palazzo e i rigidissimi protocolli reali. Ma Kate Middleton ha smentito tutti ed è diventata la vera star a cui i sudditi si ispirano e guardano con ammirazione. 40 anni il 9 gennaio, oggi la duchessa di Cambridge festeggia il compleanno e continua a regalare perle di stile e bon ton senza sbagliare un colpo. Facendo persino dimenticare alla regina Elisabetta (inizialmente la più scettica sulla sua storia d’amore con il principe William) di non avere sangue blu…

Kate Middleton compie 40 anni

Non c’è più alcun dubbio sul fatto che la “borghese” Catherine, per tutti Kate, abbia superato i test a Buckingham Palace (compreso quello dello stress) e sia davvero pronta a diventare regina. Niente sangue blu, è vero, ma uno stile e un carisma che le consentono di aprire tutte le porte, anche quelle del cuore di Sua Maestà!

Kate Middleton, un matrimonio wow e tre figli con il primogenito di Carlo d’Inghilterra e della principessa del Galles, oggi compie 40 anni e la sua storia nella Royal Family, iniziata in punta di piedi, si è tradotta in una favola moderna che sembra ricalcare i contorni più rosei della memoria di Lady Diana, la suocera a cui si ispira e il cui ricordo torna in tanti piccoli dettagli della sua vita. A partire dal successo riscosso tra i sudditi che ora la amano alla follia. Buon compleanno, Kate!