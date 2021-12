Kate Middleton sorprende tutti con una performance inedita nel giorno di Natale! La duchessa di Cambridge lo ha fatto per la prima volta, lasciando Royal family e Regno Unito senza parole incantati dalla sua esibizione…

La sorpresa di Kate Middleton per Natale è…. una performance al pianoforte!

La moglie del principe William ha lasciato il mondo senza parole con una straordinaria (e mai vista prima) performance al pianoforte! La duchessa si è esibita nella magica cornice dell’Abbazia di Westminster accompagnando il cantante Tom Walker nel concerto di Natale “Toghether at Chistmas” trasmesso venerdì sera in tv, e ha fatto subito colpo nel cuore dei sudditi.

È stata la prima volta assoluta in cui Kate Middleton, vestito rosso e capelli morbidi a incorniciare il suo viso, ha suonato in pubblico. E lo ha fatto portando in scena uno struggente brano in memoria delle vittime della pandemia intitolato For Those Who Can’t Be Here.

La sorpresa è perfettamente riuscita dal momento che, su Instagram, tanti si sono chiesti: “La duchessa suona il piano?“, sottolineando l’eccezionalità del momento. Il video parla chiaro, e la risposta è “Assolutamente sì!”.

Walker ha rivelato un piccolo aneddoto dietro le prove top secret avvenute in previsione del duetto: la duchessa inizialmente era molto nervosa perché, da tanti anni, non si esibiva con un altro musicista. Il verdetto? Prova superata a pieni voti!