Jennifer Lawrence è tornata a infiammare il red carpet dopo due anni dall’ultima volta, ma questa volta il suo bellissimo pancione è stato il vero protagonista della serata. L’occasione era la première del nuovo film Netflix Don’t Look Up, nel quale è protagonista insieme a Leonardo DiCaprio e Meryl Streep e New York è letteralmente impazzita per l’attrice (e anche noi!).

Incinta del suo primo figlio (con Cooke Maroney con cui è sposata da due anni), la Lawrence era semplicemente radiosa, la quintessenza della bellezza. Vederla accarezzare sognante il suo baby bump ci ha emozionate, soprattutto perché il long dress di Christian Dior indossato per l’occasione la faceva somigliare a una Dea.

Una cascata d’oro per mamma Jennifer Lawrence

Un abito lunghissimo, quello scelto dall’attrice, tempestato da un’infinità di fili d’oro e una mantella trasparente ma non troppo anch’essa lunga fino al pavimento. L’effetto drappeggio era splendido sull’imponente pancione e l’ha resa la mamma più chic di Hollywood.

Christian Dior firma quello che è, a tutti gli effetti, l’abito della maternità per Jennifer Lawrence, che sa indossarlo come una vera diva. La stylist Kate Young – che cura il look di attrici come Margot Robbie – ha abbinato all’abito couture super scintillante della collezione P/E 2022 di Maria Grazia Chiuri dei gioielli Flame di Tiffany & Co., à la Huger Games.

Tocco di classe o semplice coincidenza? Che importa! Ne ha fatta di strada la dolcissima Jennifer dai tempi di Katniss, ma noi continuiamo ad amarla come il primo giorno!