Epici beauty look di Margot Robbie da copiare assolutamente

Quando si parla di beauty, Margot Robbie non ne sbaglia una. Che si trovi sul set cinematografico, sul tappeto rosso, o davanti all’obbiettivo del fotografo, la biondissima attrice americana riesce ad avere sempre uno stile impeccabile.

Ecco quali sono gli epici beauty look, dal make-up all’hair styile, che dovreste assolutamente copiare a Margot Robbie.

L’half-bun di Margot Robbie

Un hair style perfetto per tutti i giorni, che è possibile sfoggiare anche nelle occasioni più formali (come fa Margot Robbie sul tappeto rosso). L’half bun è semplicissimo da realizzare e molto pratico per quelle di noi che vogliono i capelli morbidi sulle spalle ma senza il rischio che ricadano sul viso.

Getty Images | Emma McIntyre

L’Hollywood glam

Non ci si può certo aspettare che questa bellezza hollywoodiana non renda omaggio allo stile tipico delle grandi star del cinema americano: capelli sciolti in ampi boccoli su una spalla, rossetto rosso fuoco e ciglia super intense. Il vero Hollywood glam per Margot Robbie.

Getty Images | Chris J Ratcliffe

L’eyeliner colorato

Per molte, soprattutto per quelle con gli occhi chiari, c’è stato un periodo nella vita in cui l’eyeliner colorato era un diktat. Margot Robbie non si lascia scoraggiare dalle mode che passano, infatti nel tra i suoi look beauty epici figurano spesso gli eyeliner colorati, che sia azzurro, verde o bianco.

Getty Images | Gareth Cattermole

Aria di anni 60

Quando non si vuole sprecare troppo tempo per un’acconciatura complicata, o semplicemente si preferisce un look più naturale e non si vuole rischiare di essere giudicate “sciatte”, bisognerebbe seguire l’ispirazione di Margot Robbie.

Getty Images | Pascal Le Segretain

L’attrice, infatti, sul tappeto rosso ha sfoggiato un’acconciatura che rimanda agli hippy degli anni Sessanta: lungo caschetto con onde morbide e treccine a incorniciare il viso.

L’ombretto aranciato di Margot Robbie

Anche in questo caso torniamo a parlare di colori, Margot Robbie infatti per la premier di uno dei suoi ultimi film ha indossato un lungo abito morbido color rame. Cosa fare per il make-up? Semplice, seguire la palette di colori, sfoggiando un ombretto sulle stesse tinte.

Getty Images | Tim P. Whitby

Wavy hair e rossetto rosa

Molte donne puntano tutto sulle ciglia: extra lunghe, extra black, extra truccate, non Margot Robbie. L’attrice infatti spesso sembra non indossare quasi traccia di mascara, in compenso mette in risalto la sua chioma bionda con un wavy hair style ed esalta le labbra con un rossetto rosa.

Getty Images | Matt Winkelmeyer

Lo chignon scomposto

Se siete indecise: chignon perfetto o trasandato? Ciocche fuori o fissate con la lacca? Margot Robbie saprà consigliarvi. Per il suo chignon ha infatti deciso di sfoggiarlo basso, sulla nuca, un look minimal ma con un tocco eccentrico: solo un’ampia ciocca di capelli sul volto.

Getty Images | Mike Marsland

Un hair style perfetto per esaltare un paio di orecchini importanti, proprio come quelli di Margot.