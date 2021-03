Posare foto senza veli non è di certo una novità per Emily Ratajkowski. La superstar è sempre stata piuttosto confident con il proprio corpo, e con l’arrivo della gravidanza (quasi in dirittura d’arrivo) la Ratajkowski ha voluto rendere omaggio ai cambiamenti fisici della maternità, dimostrando di trovarsi perfettamente a suo agio con le nuove curve. E come darle torto?Emily Ratajkowski è una dea col pancione.

Vediamo allora insieme alcune delle foto più belle della maternità che Emily ha condiviso su Instagram.

Emily enfatizza la bellezza del pancione

Si può essere dannatamente sexy anche col pancione? La risposta è sì, Emily Ratajkowski ne è l’esempio evidente. Un mix potentissimo di eleganza e sensualità, Emily si fa portatrice di un messaggio positivo a tutte le mamme: il corpo cambia ma non per questo si quando si diventa madri si smette di essere donne.

Nudo integrale e penombra

Emily Ratajkowski rende omaggio così alla bellezza del pancione. Luci soffuse e penombra, lo scatto fatto dal basso per riprendere la sagoma in tutto il suo splendore. In questo scatto Emily guarda dritto in camera e si mostra perfettamente a suo agio con le nuove curve.

Irresistibile in bianco e nero

Anche in questo scatto in bianco e nero Emily si mostra perfettamente a suo agio mentre posa completamente nuda. Pancione in primo piano, un mano a coprire il seno e l’altra a tenere fermi i capelli lunghissimi. Questa forse è una delle foto più belle di tutto il suo profilo. Che altro dire? Nulla, Emily è una divina mom to be.

Emily, selfie allo specchio con pancione

Selfie in bagno allo specchio. No, non stiamo parlando di qualche foto imbarazzante post serata in discoteca. Emily Ratajkowski ama alla follia il suo nuovo corpo e non perde occasione per rendergli omaggio, anche in bagno! Come sempre, anche in questo selfie, nudo integrale e pancione in bella vista.

Leggi anche: Gigi Hadid e le foto angeliche della gravidanza

Leggi anche: Le celebrità che hanno annunciato la gravidanza nel 2020