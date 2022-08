Jane Fonda per H&M: ecco cosa indosseremo in autunno per fare sport

E se alla già ricca carriera di Jane Fonda aggiungessimo un terzo, meritatissimo Oscar? L’ attrice, produttrice cinematografica, attivista e modella statunitense è -ancora- una fitness addicted: seguitissima negli anni ’80 per i suoi workout, la donna è il nuovo volto (assieme al coreografo JaQuel Knight) dell’ultima capsule collection targata H&M.

La suddetta si pone come obiettivo quello di “incentivare e celebrare il movimento”, con il nobile intento di diffondere in tutto il mondo un concetto di sport libero e privo di barriere di qualsivoglia tipo attraverso un abbigliamento sportivo fruibile ed alla portata di chiunque. Iniziativa irresistibile per la Jane Fonda che tutti noi conosciamo, da tempo immemore grandissima sostenitrice della concezione di sport come grande gesto d’amore per sé stessi, il più prezioso.

Jane Fonda – Foto Instagram @hm

Va da sé il motivo per il quale l’attrice non si è affatto lasciata scappare l’opportunità di prestarsi come Star Ambassador per la campagna “H&M MOVE“, accettando di vestire ancora una volta i panni della fitness coach: in quanto linea unisex, questa sfrutta un design fortemente innovativo unito ad una tecnologia avanzata, comprensiva di reggiseni sportivi, t-shirt, pantaloncini sportivi adatti anche alla stagione corrente, tute, giacche in tessuto tecnico e, per finire, un’ampia selezione di leggings.

H&M MOVE nel dettaglio

Jane Fonda e JaQuel Knight – Foto Instagram @hm

La collezione, già presente nei vari store e shop online, prevede infatti ogni tipologia di capo finalizzato all’allenamento ed alla corsa, il tutto appositamente progettato allo scopo di adattarsi ad ogni fisicità fornendole il supporto adeguato.

Ed i tessuti? Si tratta di materiali (quasi) totalmente riciclati ed innovativi, descritti come DryMove, ShapeMove e StormMove. Mentre i primi vantano un tempo d’asciugatura ultra rapido, i secondi conferiscono extra supporto durante l’attività fisica. Gli ultimi, invece, risultano traspiranti ed al contempo in grado di contrastare e proteggere dalle intemperie.