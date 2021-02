Le immagini per la festa del papà sono perfette da salvare a da inviare direttamente su whatsapp al papà per augurargli un felice 19 marzo. Abbiamo raccolto per voi una vasta scelta di foto con frasi di auguri da salvare direttamente sul vostro smartphone, non solo belle ed emozionanti, ma anche simpatiche e divertenti. Qual è l’immagine con la frase per la festa del papà che vi piacerebbe dedicare al vostro supereroe? Non mancano ovviamente le frasi da dedicare a tutti quei papà che non ci sono più…

Auguri papà: immagini con frasi da inviargli su whatsapp

Per fare gli auguri al papà ci sono tantissimi modi, uno di questi è dedicargli una bellissima immagine con tanto di scritta da inviargli tramite messaggio oppure da stampare direttamente. Un’idea potrebbe essere quella di abbinare l’immagine per la festa del papà al suo regalo!

Sei un faro che illumina il mio cammino, la mano che stringe forte la mia, quella parola detta al momento giusto, per darmi conforto nel momento del bisogno. Sei tu quell’uomo straordinario che io chiamo “papà”. Auguri a tutti quei papà in grado di essere unici e speciali!

La bellezza dell’essere figlia sta nell’avere un papà come te… Tanti auguri papà!

Sei la mia gioia, la mia forza e la mia sicurezza. Auguri papà!

Grazie per avermi dato le ali per volare. Felice festa del papà!

Frasi divertenti da inviare al papà per gli auguri

Le foto per la festa del papà possono essere anche divertenti e simpatiche, ecco perché abbiamo pensato di selezionare una vasta scelta di immagini per gli auguri da fare al papà in modo da strappargli una grossa risata.

Ecco le immagini da salvare con le frasi da inviare direttamente su whatsapp!

Alcune persone non credono nei supereroi. Credo che non abbiano mai incontrato il mio papà!

Ti ho comprato un bel regalo con i tuoi soldi. Buona festa del papà!

Grazie per avermi trasmesso i tuoi geni: sono uno schianto! Auguri papà!

Papà, sei il mio genitore preferito… ma se lo dici alla mamma negherò tutto. E tu sai a chi crederà! Buona festa del papà!

Grazie per aver fatto sparire tutti quei ragni. Buona festa del papà!

Papà, senza di me oggi sarebbe stato un giorno qualunque! Buona festa del papà…

Festa del papà: le immagini da dedicare al papà che non c’è più

Ecco alcune immagini da condividere sui social, come Facebook o Instagram, per chi non avrà modo di festeggiare con il proprio papà. Anche al papà che non c’è più è possibile dedicare una bellissima ed emozionante frase…

Un augurio speciale a tutti i papà che non ci sono più, ma ci guardano da lassù!

Il tuo nome papà è stampato da sempre nel mio cuore. Auguri ovunque tu sia. Mi manchi!

Vorrei anche solo per pochi minuti averti qui vicino a me, abbracciarti e dirti ancora auguri papà. Ti voglio bene

Papà, sei stato il miglior uomo che la vita potesse donarmi… ma il primo che la vita mi ha tolto per sempre. Mi manchi da morire!