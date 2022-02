Disegni per la Festa del Papà: i più belli da stampare e colorare

Anche per quest’anno la Festa del Papà si avvicina a grandi passi, cosa c’è di meglio dei disegni da stampare e colorare, in onore dell’uomo più importante della famiglia?

Una data molto importante, quella del 19 marzo sia per le sue origini che per la sua storia, che è bello trascorrere tutti insieme in famiglia, a coccolare il nostro papà, sia che siamo bambine, oppure già donne adulte, e magari mamme a nostra volta.

38

Non si smette mai di essere figli, e non è mai troppo presto per organizzare qualcosa di speciale per il nostro babbo in occasione della sua festa, con tanti lavoretti fai da te per i bambini per la Festa del Papà. In genere già all’asilo, nelle scuole materne, i bambini vengono guidati e stimolati alla creazione di lavoretti pensati proprio come regalo da offrire al proprio genitore.

Tante idee di disegni da stampare o da colorare, per tutti i bambini, o immagini per gli auguri più belli e sinceri.

Disegni per la Festa del Papà facili da colorare

I disegni da colorare per la Festa del Papà sono perfetti per tutti i bambini, per chi va alla scuola dell’infanzia ma anche per i più piccoli che vanno al nido.

Bigliettini da stampare e facili da colorare, possono essere un’occasione per lasciare libera fantasia ai più piccoli.

Mettere un tocco personale in questi disegni, colorandoli a vostro piacimento, insieme ai vostri bambini, renderà unico il bigliettino d’auguri.

Disegni con scritte di auguri per il Papà

In famiglia, poi, la Festa del 19 marzo è anche l’occasione buona per giocare insieme con i nostri bambini. In effetti si possono fare tante piccole cose per far felici i papà nella loro giornata, come dedicare loro dei disegni, aggiungendo delle frasi per degli auguri speciali. La fantasia qui non ha davvero limiti: quali sono gli esempi più belli per i disegni per la Festa del Papà?

I disegni rimangono un classico: non è Festa del Papà senza un bel disegno simpatico, tenero e coloratissimo che lo raffiguri.

Un bel binomio potrebbe essere un disegno da stampare e una frase dolce per la Festa del Papà.

I bimbi potranno colorarli, oppure provare e copiarli a loro volta, magari abbellendoli con particolari personalizzati.

Biglietti da colorare per la Festa del Papà

Un’altra idea potrebbe essere quella dei biglietti da colorare e stampare. Il fai da te è sempre apprezzato, soprattutto quando si tratta di dedicare il nostro tempo ad una persona tanto importante.

Quella del 19 marzo, è l’occasione giusta, per ricordare a tutti i papà che sono i nostri supereroi, e che ci “salvano” tutti i giorni.

Le idee più carine e divertenti, ma allo stesso tempo dolci, di bigliettini da stampare e aggiungere al regalo che decidete di fare a vostro padre per la sua festa.

I disegni da stampare, i bigliettini da colorare rimangono un classico: non è Festa del Papà senza un bel disegno simpatico, tenero e coloratissimo che lo raffiguri.