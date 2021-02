Lavoretti creativi per la Festa del papà: sono un’ottima idea regalo, semplici da fare, economici, belli e originali. E poi che c’è di meglio per stimolare la creatività dei bambini… che di fantasia ne hanno da vendere? Le idee da cui trarre ispirazione sono tantissime: vivaci biglietti per la Festa del papà con frasi d’auguri o speciali poesie, cravatte di carta, set da bowling, tazze decorate e… chi più ne ha più ne metta! Realizzare i lavoretti per bambini per la Festa del papà è facile: basta seguire alcune semplici istruzioni e lasciare che i piccini li personalizzino con il loro tocco speciale, in tutta sicurezza e con materiali adatti anche ai più piccoli artisti di casa!

Festa del papà: lavoretti creativi per la scuola materna

I bambini piccoli della scuola materna possono realizzare tantissimi lavoretti con l’aiuto delle maestre. Solitamente quest’ultime optano per lavoretti facili e veloci adatti alle manine dei pargoletti di circa 4-5 anni, in modo da rendergli il compito molto semplice. Ecco, quindi, alcune idee da cui prendere ispirazione!

Set da bowling per il papà

Se il papà va matto per il bowling, niente di meglio che realizzare in occasione della sua festa un originale set da bowling con materiali di riciclo. Semplice, economico ed eco-solidale, è uno dei lavoretti a mano per bambini davvero sorprendenti! Procuratevi alcuni barattoli di latta, una palla di polistirolo, un pennello, colori acrilici a scelta. Svuotate i barattoli e dipingeteli con gli acrilici e il pennello, personalizzate ciascun barattolo con un numero seguendo un ordine di numerazione progressivo. Dipingete di nero la palla di polistirolo e aggiungetevi 3 puntini bianchi in modo da farla assomigliare a una vera boccia da bowling. Non avete dei barattoli da riciclare? I rotoli di carta igienica, oppure dello scottex, andranno bene lo stesso. Ecco pronto il vostro lavoretto fai da te, non resta che giocarci insieme a papà!

Un biglietto personalizzato (molto speciale)

Un lavoretto per la Festa del papà per i bimbi della materna (adatto però anche ai bambini della scuola primaria) è il cartoncino personalizzato con il nome. Procuratevi alcuni bottoni, colla vinilica, nastro adesivo, filo, paletti di legno, un pennello, un pezzo di cartone rettangolare. Attaccate un filo, con il nastro adesivo, al cartone, poi incollate sul cartone i bastoncini in legno, l’uno accanto all’altro. Modellate alcuni pezzetti di plastilina colorata in modo da creare le lettere del nome, incollatele con la colla vinilica sui bastoncini. Rifinite il lavoretto con alcuni bottoncini colorati e il gioco è praticamente fatto! Papà sarà davvero felice, e l’effetto sarà assolutamente indimenticabile, da conservare nel cassetto degli oggetti preziosi!

Impronta della manina

Un’altra idea molto semplice da realizzare è l’impronta della mano, il bambino non dovrà fare altro che lasciare la sua impronta e il gioco è fatto. Le maestre o la mamma potranno affiancare il regalo con una poesia per la festa del papà! Per realizzare questo lavoretto creativo potreste procurarvi dell’argilla o la pasta di sale.

Lavoretti con l’aiuto di mamma

Che ne dite di realizzare per la Festa del papà un lavoretto per la scuola dell’infanzia bello e originale come la tazza personalizzata? È uno dei tanti lavoretti per bambini piccoli capace di regalare emozioni e sorpresa! Vi basteranno della carta, della carta carbone, una matita, un nastro, un pennarello indelebile per ceramica e una tazza. Con la matita tracciate sulla carta dei disegni da colorare e ritagliare, lasciando qualche centimetro sui lati. Copiate i disegni sulla tazza con la carta carbone, che va posizionata sotto la carta normale. Ripassate bene il disegno con la matita, non appena finito rimuovete la carta e ripassate le righe con il pennarello indelebile. Lasciate asciugare per almeno una giornata, fate quindi cuocere la tazza a 180 ° per 30 minuti, fate raffreddare e il lavoretto è pronto!

Cravatta e camicia su cartoncino

Con un cartoncino colorato è possibile realizzare tantissimi lavoretti creativi per la festa del papà. Il 19 marzo è l’occasione giusta per regalare al festeggiato una bella camicia con tanto di cravatta super colorata! Aiutate il bambino a ritagliare la carta dandogli la forma della camicia e della cravatta. Completate il tutto con una poesia breve e la firma con il nome del bambino! Sicuramente i lavoretti con la carta sono i più facile da realizzare con i bambini della scuola dell’infanzia.

