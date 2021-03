Le immagini di buona Pasqua sono un modo divertente e affettuoso per fare degli auguri speciali alle persone a cui volete bene. E non c’è che l’imbarazzo della scelta: online potete trovarne di tutti i tipi, con foto e disegni che ritraggono i simboli più famosi della Pasqua come le uova di cioccolato e i coniglietti, oppure con immagini da colorare per il divertimento di grandi e piccini. Non resta altro che scegliere le migliori da condividere e personalizzarle con i vostri auguri di buona Pasqua.

Auguri di buona Pasqua: immagini gratis

Siete alla ricerca di immagini di buona Pasqua gratis? Sul web ce ne sono a migliaia, davvero per tutti i gusti. Condividere i propri sentimenti e le proprie emozioni a parole può essere a volte piuttosto difficile, ma una bella immagine è quanto di meglio possa esserci per darvi una mano nell’augurare una buona Pasqua alle persone a cui volete bene. Vediamo alcune tra le più belle e simpatiche da regalare ai vostri cari.

Immagini di buona Pasqua divertenti

Tra gli auguri di buona Pasqua, i disegni divertenti sono in cima alla classifica dei più apprezzati. A tutti fa piacere sorridere nel ricevere qualche augurio buffo, ed è la scelta migliore se volete sorprendere e divertire le persone a cui siete più legati. Naturalmente, ai disegni spiritosi potete aggiungere qualche frase che esprima sentiti auguri di Pasqua in maniera divertente.

Leggi anche Anticipazioni oroscopo domani 29 marzo: Bilancia alla grande

Immagini con frasi di buona Pasqua

Molte immagini contengono già bellissime frasi di buona Pasqua, quindi non hanno bisogno di alcuna aggiunta. Potete scegliere tra auguri particolarmente buffi e originali, oppure optare per qualche biglietto più classico.

Ce ne sono molti con auguri religiosi, che mirano a rimarcare il significato cattolico di questa santa celebrazione in cui si festeggia la risurrezione di Gesù Cristo. Alcuni invece contengono frasi di buona Pasqua romantiche, perfette da dedicare al proprio partner o alle persone più care in assoluto.

Immagini di buona Pasqua animate

Buffe e divertenti, le immagini animate sono un must tra i più giovani per augurare buona Pasqua. In particolare, si rivelano perfette da condividere online: via mail, tramite i social network o per messaggio, chiunque le riceverà non potrà fare a meno di apprezzare la vostra scelta.

Immagini per WhatsApp di buona Pasqua

Grazie alla tecnologia, diventa sempre più facile tenersi in contatto con i propri cari. È ormai un’abitudine consolidata in quasi tutti quella di utilizzare applicazioni di messaggistica istantanea come WhatsApp, che mai come in queste occasioni si rivela davvero utile. Oltre ad inviare i vostri auguri di Pasqua, potete anche mandare delle immagini divertenti o delle gif animate per strappare un sorriso ad amici e parenti.

Immagini e disegni di Pasqua da stampare

Se non siete grandi amanti della tecnologia e preferite il contatto fisico con i vostri cari, ci sono tantissime immagini pasquali da stampare e consegnare personalmente, magari abbinandole ad un piccolo regalo. E per i più piccini, non c’è niente di meglio che qualche disegno di Pasqua da colorare: sarà per loro un grandissimo divertimento, ma anche l’occasione per fare un dono spontaneo e dolcissimo a mamma e papà.