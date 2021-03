Se a Pasqua avete deciso di fare i vostri migliori auguri a persone care, vicine e lontane, ecco per voi delle frasi e delle poesie che potrete utilizzare in tutta libertà, certi di aver fatto cosa gradita a chi ha ricevuto il vostro bigliettino personalizzato, il vostro sms o la vostra mail. Se ci sono dei parenti o degli amici che non festeggeranno con voi il giorno di Pasqua con un bel pranzo, ma ai quali vorrete far sentire la vostra vicinanza, non c’è niente di meglio di una serie di auguri che sapranno sicuramente arrivare al loro cuore… ovunque essi siano!

Scopriamo insieme le frasi più belle con immagini e biglietti d’auguri.

Auguri di buona Pasqua: le poesie più belle e originali

Oltre ad essere belle da condividere sul proprio profilo Facebook, Instagram o Twitter, le poesie di Pasqua vengono spesso imparate e lette dai pargoletti di casa per l’occasione. Un ottimo modo per avvicinare i bambini ancora di più a questa festa e spronarli a conoscere ancora più a fondo il significato e l’importanza della Pasqua. Abbiamo raccolto per voi le poesie più belle e originali adatte ai bambini della scuola primaria e dell’infanzia, quindi non troppo difficili da imparare. Un’idea innovativa è di insegnare loro la poesia di Pasqua in inglese: in questo modo, oltre ad approfondire l’argomento, possono imparare nuove parole in inglese!

Auguri di Pasqua: frasi semplici, brevi e anche divertenti

Da condividere sui social o da inviare su whatsapp ad amici e parenti, le frasi per augurare buona Pasqua sono numerose, noi abbiamo raccolto per voi quelle più belle, originali e anche divertenti. Qui potete trovare non solo le frasi brevi e semplici per gli auguri, ma anche le frasi religiose e romantiche. Se volete strappare un sorriso ad un vostro caro amico, allora dovete assolutamente prendere spunto dalle frasi divertenti per Pasqua!

Auguri di buona Pasqua: le immagini più belle

Per degli auguri originali di Pasqua potete anche salvare sul vostro smartphone un’immagine con tanto di scritta e condividerla su whatsapp ad amici e parenti. Abbiamo raccolto per voi una vasta scelta di immagini da salvare con gli auguri di Pasqua più belli. Le immagini, inoltre, possono essere anche stampate e colorate dai più piccoli di casa, in questo modo potete trasformare un semplice disegno di Pasqua in un meraviglioso biglietto di auguri!

Biglietti speciali per augurare buona Pasqua

Se ci sono dei bambini in casa potete far creare a loro un bel biglietto personalizzato per Pasqua, sul quale andrete poi a scrivere la frase che avete scelto per augurare il meglio alla persona destinataria del vostro pensierino. Ovviamente, lo stesso discorso vale per gli adulti: se volete stupire un’amica speciale o un parente stretto, come la mamma o la sorella, allora potreste prendere spunto dalle idee che abbiamo raccolto per voi. Vi basterà rimediare del materiale da riciclo o del semplice cartonato per dare vita ad un biglietto di Pasqua fai da te bello e d’effetto! Non vi resta che scoprire come creare un biglietto a forma di coniglio, i biglietti pasquali pop up e ombre in 3D!