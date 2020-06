Siamo nell’epoca d’oro delle serie tv, ormai non possiamo più negarlo: dalle sceneggiature accattivanti alla computer grafica ad alto costo, dalla regia sempre più innovativa alle storie intricate e coinvolgenti, dalle interpretazioni da Oscar alla bellezza inarrivabile degli attori, i telefilm ci piacciono ogni giorno di più e ogni giorno cerchiamo qualcosa di nuovo da guardare. In questo articolo, allora, abbiamo deciso di parlarvi dei 10 uomini delle serie tv più sexy di sempre, così magari potrete prendere ispirazione e lanciarvi in una nuova avventura seriale.

Il Tom Ellis di Lucifer

Foto Getty Images | Frederick M. Brown

Se Lucifer è una delle serie più seguite di tutti i tempi qualche motivo ci sarà! Tra le ragioni che ci hanno spinto a guardarla c’è sicuramente Tom Ellis, che nel ruolo di protagonista ci regala un’interpretazione sexy e accattivante. Lucifer Morningstar è letteralmente il diavolo incarnato che, stanco della sua vita da signore degli Inferi, si trasferisce a Los Angeles, dove apre un night club e inizia a collaborare con la polizia del posto per risolvere i crimini della città. La sua partner è Chloe e proprio grazie a lei il diavolo comincerà a sviluppare sentimenti umani diventando così un mortale.

I fratelli Winchester di Supernatural

Foto Getty Images | Kevin Winter

Restiamo in ambito soprannaturale con i fratelli Winchester, i due cacciatori di mostri e fantasmi più hot di sempre. La verità è che tra Sam e Dean non abbiamo saputo scegliere: il primo è interpretato da Jared Padalecki, studioso, organizzato ed equilibrato, il secondo da Jensen Ackles, biondo scuro con gli occhi chiari, estremamente divertente e amante del rock classico americano. Supernatural è una serie con tante stagioni ma divertentissima, perfetta per un binge watching estivo!

Stephen Amell di Arrow

Foto Getty Images | Smallz+Raskind

La CW non delude mai in fatto di attori super hot. Dopo Sam e Dean ci sono venuti in mente Ian Somerhalder, Joseph Morgan e tanti altri. Per questo articolo abbiamo scelto Stephen Amell, però, che interpreta Oliver Queen nella serie Arrow. La storia è liberamente tratta dai fumetti DC di Freccia Verde e Stephen interpreta benissimo un vigilante letale e super allenato, dallo sguardo dolce e prontissimo a innamorarsi di Felicity Smoack.

Eric in True Blood

Foto Getty Images | Larry Busacca

Speriamo che il genere vampiresco vi piaccia, perché sarebbe un peccato perdervi Alexander Skarsgård che interpreta il vampiro millenario Eric in True Blood. La serie è firmata HBO e, come tutte le serie di HBO, è particolarmente esplicita in fatto di sesso e sensualità degli attori. Eric è il tipico personaggio che parte freddo e distaccato e lentamente riscopre la sua umanità grazie a una donna, Sookie, pur rimanendo particolarmente autoritario e protettivo.

Spike in Buffy l’ammazzavampiri

L’eterna faida tra Spike e Angel non si è mai risolta, né nel cuore di Buffy né in quello dei fan dell’intramontabile serie anni ’90-2000. Noi però abbiamo scelto Spike, il vampiro biondo più innamorato di tutti i tempi. La tensione sessuale tra Buffy e Spike era quasi insostenibile e James Marsters non ce lo siamo mai più dimenticato!

Lo Sherlock di Sherlock

Foto Getty Images | Tim P. Whitby

“Smart is the new sexy”, vale a dire che intelligente è il nuovo sexy. Chi meglio dello Sherlock interpretato da Benedict Cumberbatch può fare onore a questa massima? La serie è un riadattamento in chiave contemporanea delle vicende dello Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle e il personaggio di Benedict è così intelligente da risultare super hot! Potete guardare tutte le stagioni disponibili su Netflix!

Justin Theroux in The leftovers

Foto Getty Images | Ernesto Ruscio

The Leftovers è una serie impegnativa e profonda, che vale la pena guardare per numerose ragioni. Justin Theroux, ex marito di Jennifer Aniston, è il protagonista, un poliziotto che si ritrova a vivere in un mondo in cui, da un giorno all’altro, è scomparso il 2% della popolazione mondiale senza fare mai più ritorno. Le vicende si concentrano su ciò che accade a chi rimane, i leftovers appunto, e Justin è solo l’ennesimo valido motivo per guardarla.

Jacob Elordi in Euphoria

Foto Getty Images | JP Yim

HBO ha scelto Jacob Elordi per interpretare Nate Jacobs nella serie Euphoria. L’attore australiano è classe ’97 ed è noto soprattutto per il suo ruolo in The kissing booth. Alto 1,93 metri, talentuosissimo e attualmente fidanzato con la collega attrice Zendaya. Una coppia che più sexy di così non si potrebbe!

Park Seo Joon di Itaewon class

Foto Getty Images | Frazer Harrison

Ci spostiamo in Estremo Oriente, anche se voi potrete contemplare Park Seo Joon che recita in Itaewon class su Netlix, comodamente sedute sul divano di casa vostra. Park Seo Joon è uno degli attori sudcoreani più in voga del momento, ha figurato nel premiatissimo film Parasite, ha all’attivo una lunga carriera nel cinema e in televisione, è altissimo, parla lo spagnolo ed è amante dell’attività fisica e della buona cucina.

Mahershala Ali in True detective 3

Foto Getty Images | Matt Winkelmeyer

Mahershala Ali lo conosciamo per le sue numerose nomination e vittorie agli Oscar e per i tanti film in cui ha recitato, soprattutto negli ultimi anni. Tra le sue attività lavorative troviamo anche quella nella terza stagione di True Detective, serie antologica tutta da guardare, nota come uno dei prodotti televisivi migliori degli ultimi dieci anni. Quasi nessun attore è più sexy e talentuoso di Mahershala Ali, che stavolta interpreta un detective alle prese con un infanticidio da risolvere in una cittadina dell’Arkansas.