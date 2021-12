20 anni dopo il primo tuffo (senza ritorno) nella magia di Harry Potter, arriva la reunion che tutti aspettavamo! Finalmente potremo rivedere i protagonisti della celebre saga, nata dalla penna di J. K. Rowling, tornare tra le mura di Hogwarts e riassaporare tutto quello che l’ha resa un capolavoro intramontabile! Dove sarà trasmesso l’evento che aspettiamo da anni? Scopriamolo…

Harry Potter, la reunion: la foto e il trailer del ritorno a Hogwarts…

Per celebrare il grande traguardo della saga iniziata con Harry Potter e la pietra filosofale, le star del colossal, a partire da Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) e Rupert Grint (Ron Weasley), insieme al regista Chris Columbus torneranno per la prima volta in uno speciale televisivo su HBO Max.

Il titolo della straordinaria e attesissima reunion è Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return To Hogwarts, evento unico che vedrà in scena il cast che ha dato vita su schermo alla storia creata da J. K. Rowling. I protagonisti torneranno in alcune delle location più iconiche della saga raccontandoci aneddoti e curiosità inediti, con interviste esclusive e tanti succosissimi backstage…

Pronti a vedere il trailer? Alla reunion di Harry Poter presenti anche Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Jason Isaacs (Lucius Malfoy), Gary Oldman (Sirius Black), Tom Felton (Draco Malfoy) e tanti altri, anche se ci peserà l’assenza di Alan Rickman, il celebre professor Severus Piton scomparso nel 2016 a causa di un cancro. Tutto pronto dunque, partenza per Hogwarts il 1° gennaio 2022…