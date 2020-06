L’ideatrice della saga di Harry Potter, la famosa scrittrice J.K. Rowling, è recentemente finita nell’occhio del ciclone per aver pubblicato su Twitter delle affermazioni controverse sulle donne transessuali. Daniel Radcliffe ed Emma Watson si sono allontanati dalle sue parole, rispondendo pubblicamente e schierandosi per la causa LGBT. E la Rowling ha ribattuto raccontando un suo drammatico segreto.

Le parole di J.K. Rowling

If sex isn’t real, there’s no same-sex attraction. If sex isn’t real, the lived reality of women globally is erased. I know and love trans people, but erasing the concept of sex removes the ability of many to meaningfully discuss their lives. It isn’t hate to speak the truth. — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

Tutto ha avuto inizio da un articolo riguardante un’iniziativa volta a creare un mondo più equo per le “persone che hanno le mestruazioni”. Una locuzione, questa, intesa a non classificare in “donne” tutte le persone che, pur avendo il ciclo mestruale, non si identificano in tale genere. Ma questo piccolo accorgimento non è piaciuto alla Rowling, che ha risposto ironicamente su Twitter.

“Se il sesso non è reale, non c’è attrazione per lo stesso sesso. Se il sesso non è reale, la realtà vissuta dalle donne a livello globale viene cancellata. Conosco e amo le persone trans, ma cancellare il concetto di sesso rimuove la capacità di molti di discutere in modo significativo delle proprie vite. Non è odio dire la verità”. J.K. Rowling

E ancora, replicando alle accuse che si sono susseguite sui social:

“L’idea che donne come me, che sono state empatiche con le persone transessuali per decenni, che sono vicine alle altre realtà vulnerabili allo stesso modo delle donne – ovvero, alla violenza maschile – possano odiare le persone trans perché pensano che il sesso sia reale è un’assurdità”. J.K. Rowling

Daniel Radcliffe ed Emma Watson

Trans people are who they say they are and deserve to live their lives without being constantly questioned or told they aren’t who they say they are. — Emma Watson (@EmmaWatson) June 10, 2020

I tweet di J.K. Rowling hanno suscitato grande polemica. Daniel Radcliffe ed Emma Watson, due dei protagonisti della saga del famoso maghetto, hanno preso le distanze dalle affermazioni della scrittrice. Il primo a rispondere è stato proprio colui che ha prestato il volto a Harry Potter, con un lungo articolo pubblicato sul The Trevor Project.

“Le donne transgender sono donne. Qualsiasi affermazione contraria cancella l’identità e la dignità delle persone transgender e va contro ogni consiglio dato dalle associazioni sanitarie e professionali. […] È chiaro che dobbiamo fare di più per supportare le persone transgender e non binarie, non invalidare le loro identità e causare ulteriori danni”. Daniel Radcliffe

Emma Watson, la giovane Hermione, ha fatto seguito a queste parole con un tweet:

“Le persone trans sono chi dicono di essere, e meritano di vivere la loro vita senza sentirsi porre continue domande e senza che qualcuno dica loro che non sono ciò che dicono di essere”. In un secondo messaggio, ha poi affermato: “Voglio che i miei follower transessuali sappiano che io, e come me moltissime persone nel mondo, li rispetto e li amo per ciò che sono”. Emma Watson

J.K. Rowling risponde alle polemiche

A seguito delle numerose critiche ricevute, la Rowling ha deciso di raccontare un episodio che l’ha turbata profondamente. Sul suo sito ha scritto un lunghissimo post in cui rivela di aver subito degli abusi sessuali, quando era giovane. In questi giorni, ha spiegato la scrittrice, “sono tornata in un posto molto buio nella mia mente, mentre i ricordi di una grave violenza sessuale che ho sofferto nei miei 20 anni sono riaffiorati”.