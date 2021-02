Ieri, giovedì 25 febbraio, ha destato piuttosto scalpore la notizia che Emma Watson avrebbe deciso di “accantonare” la sua carriera da attrice.

La notizia ha fatto il giro del mondo, andando in tendenza e generando una serie infinita di tweet e messaggi dei fan, decisamente dispiaciuti.

A gettare i fan nel panico, ieri, è stata l’agente dell’attrice, che al Daily Mail ha dichiarato che la sua assistita è “inattiva e non accetta altri impegni”.

Leggi anche Kate Winslet ha ricordato i commenti sul suo peso ricevuti negli anni ’90

La smentita: Emma Watson continuerà a recitare

Fortunatamente, nel giro di appena un giorno, è arrivata la smentita da parte di Jason Weinberg. Il manager di Emma Watson ha infatti precisato, mettendo a tacere la notizia dell’addio al cinema dell’attrice, che la sua assistita si è presa una semplice pausa dai social.

“I suoi social sono inattivi, non la sua carriera” ha puntualizzato Weinberg. Per il momento, quindi, la carriera della giovane attrice è “al sicuro” e i suoi fan possono stare sereni.

Le reazioni dei fan

Facendo un piccolo passo indietro, ieri il Daily Mail ha scritto: “Emma non si sta facendo vedere in giro, le cose si stanno facendo serie con Leo (Robinton, il suo fidanzato). Forse vuole mettere su famiglia”. Secondo il quotidiano inglese, Emma Watson ha bisogno di “vivere la sua vita privata”. Inoltre, a “fomentare” la notizia sull’inattività dell’attrice, anche la sua scarsa presenza sui social. Su Instagram, in particolare, il suo ultimo post risale al 7 giugno 2020.

Emma Watson ha deciso di ritirarsi per un tempo indeterminato dal mondo del cinema. Grazie per i personaggi a cui dato vita e anche alle loro storie. Eri, sei e sarai per sempre una fonte d'ispirazione per me

Grazie di tutto Emma ✨ pic.twitter.com/akXOAswuBs — Bea ϟ ☾ bea aspetta la 2 stagione di Obx (@Bearaeken) February 25, 2021

Ovviamente, la notizia, poi smentita, ha fatto subito il giro dei social network e l’attrice è subito finita in tendenza su Twitter. “Non posso credere che Emma Watson si ritiri dagli schermi, piango”, “Ma in che senso Emma Watson lascerà la recitazione?”, “Quindi oggi giornata di lutto mondiale perché EW non reciterà più“, sono solo alcuni dei tweet pubblicati dai suoi fan nella giornata di ieri.

Oggi, fortunatamente, i fan possono tirare un sospiro di sollievo. Emma Watson non abbandonerà la sua carriera da attrice. Si è semplicemente presa una pausa, che potrebbe anche durare a lungo. I veri fan, però, sanno sempre aspettare e sanno pronti a riaccoglierla a braccia aperte quando tornerà sul grande schermo.