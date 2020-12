Le donne, si sa, amano giocare con gli hairstyle. Tra tinte pazze, taglie di cappelli radicali e acconciature stravaganti, sono tantissime le celeb che hanno stravolto, in diverse occasioni, i loro capelli.

Chiara Ferragni, ad esempio, ha sfoggiato in occasione del red carpet del Festival di Cannes un bellissimo caschetto mosso biondo platino. Molti avevano pensato che l’influencer avesse deciso di dare un taglio netto alla sua lunga e folta chiamo e saranno probabilmente rimasti delusi, scoprendo che in realtà era una parrucca.

Però, ci sono altre celebrità che hanno scelto, nel corso degli anni, di rivoluzionare davvero i loro hairstyle, cambiando tagli e/o colore di capelli. Una scelta coraggiosa, un po’ pazza a volte, ma che le ha sempre premiate.

Dalle cantanti alle star del cinema, dalle influencer alle modelle, abbiamo scelto per voi le celebrities che hanno rivoluzionato più di tutto, negli anni, i loro hairstyle.

Kim Kardashian

Se pensavate di non trovare le Kardashian in questa lista, vi sbagliavate. Tra tutte, Kim è sicuramente quella che ha osato con cambi di hairstyle piuttosto drastici.

Nel 2017, infatti, la signora West ha voluto dare nuova vita ai suoi capelli, passando da un castano scuro a un biondo dai riflessi argentati. Una trasformazione pazzesca che ha completamente rivoluzionato il suo look.

Katy Perry, hairstyle pazzi, ma sempre vincenti

Katy è sicuramente un’artista camaleontica e che non ha paura di cambiare spesso hair look. Ha portato i capelli lunghissimi, prima neri e poi biondi, ha osato con colori accessi, dal rosa all’azzurro, e si è concessa anche diversi tagli corti.

Nel 2017, inoltre, la cantante, che all’epoca portava i capelli cortissimi, ha raccontato ai suoi fan che il suo drastico cambio look era legato al suo viaggio verso una migliore salute mentale. Katy Perry, infatti, sentiva l’esigenza di ricongiungere il suo lato artistico con la persona che è lontana dai riflettori, Katheryn Hudson (suo vero nome, ndr.).

“La gente ama parlare dei miei capelli, giusto? Non gli piacciono o vorrebbe che fossero più lunghi. Voglio così tanto essere Katheryn Hudson che a volte non voglio più assomigliare a Katy Perry. È per questo che ho tagliato i miei capelli, perché voglio essere veramente l’autentica me stessa” ha spiegato la pop star.

Kristen Stewart

Anche la star di Twilight, Kristen Stewart, ha cambiato spesso hair look. Anche lei è passata dall’avere una folta chioma castana a portare i capelli cortissimi, passando da tonalità scure a chiarissime, quasi biondo platino, fino a rasarsi completamente.

Zoe Kravitz

Zoe, a 32 anni, è una delle artiste e attrici più interessanti del panorama mondiale. Il suo estro e la sua creatività si riflettono anche nei suoi continui cambi di hairstyle. La cantante, infatti, è passata dall’avere lunghissimi capelli castani a portarli cortissimi. Inoltre, ha cambiato spesso anche il suo colore, passando dal castano chiaro, al biondo platino e all’argento.

Zoe Kravitz ha inoltre portato per un periodo le tipiche treccine afro, molto di moda tra le star e anche tra le fashion victim, soprattutto nel 2020.

Miley Cyrus, il suo ultimo hairstyle è di tendenza quest’anno

Miley Cyrus, che ha da poco compiuto 28 anni, è la regina dei cambi di hair style. La cantante, che venerdì scorso ha pubblicato il suo ultimo progetto discografico, è passata dall’essere una delle pupille di Disney Channel a rockstar di fama mondiale.

Miley ha davvero cambiato drasticamente il suo look negli anni. È passata infatti da un look naturale e uno più aggressive. Dai capelli castani, tendenti al rosso, Miley ha poi scelto di optare per un biondo quasi platino, che ha portato sia lungo che corto. Oggi, Miley sfoggia divinamente il mullet, hairstyle anni ’80 molto in voga nel 2020.

Emma Watson

Anche Emma Watson è passata dall’essere Hermione Granger a una delle donne più indipendenti e forti della sua generazione. L’attrice è cambiata davvero tanto nel tempo. Gli amanti della saga di Harry Potter la ricorderanno, giovanissima, con una folta chioma di capelli castani. Emma, nel corso degli anni, ha decisamente osato con gli hairstyle, arrivando a portare i capelli cortissimi.

Cardi B, un hairstyle diverso per (quasi) ogni giorno dell’anno

In questa lista non poteva mancare Cardi B. La rapper e cantautrice americana ha cambiato così tante volte hairstyle che si fa fatica a starle dietro.

Infatti, si è mostrata al pubblico in tantissime versioni diverse. Coi capelli lisci, scuri o dai colori più strani, con pettinature afro e acconciature eccentriche.

Cardi B è decisamente un’icona in fatto di hairstyle e non basterebbe una vita per copiare tutti i suoi hair look.