Goldenpoint, la nuova collezione di calze e collant trendy e confortevoli

Le calze, da sempre simbolo di femminilità ed eleganza, per la stagione autunno-inverno 2024-25 si impongono come vere protagoniste del guardaroba. Goldenpoint, leader indiscusso nel settore, ha saputo reinterpretare questo accessorio essenziale, trasformando le calze in un elemento di stile che non passa inosservato. Con un’attenzione particolare a comfort e qualità, la nuova collezione del brand offre modelli adatti a ogni occasione, capaci di esaltare la silhouette con raffinatezza e originalità.

Goldenpoint propone una gamma estremamente variegata, che include collant velati, coprenti, termici, modellanti, calze a rete e senza cuciture. La collezione è arricchita da dettagli unici: fantasie audaci, ricami eleganti, glitter luminosi e design innovativi. Ogni modello è studiato per rispondere a diverse esigenze di stile, dal look casual per il giorno agli outfit più ricercati per eventi serali o festività.

Le calze di tendenza interpretate da Goldenpoint

Dal 2001 Goldenpoint si distingue per la sua capacità di coniugare tendenze e comfort. Con 400 punti vendita tra Italia e principali città estere, il brand propone un’esperienza di shopping unica e coinvolgente. Il suo ampio assortimento spazia dalle calze e collant all’intimo, dai costumi da bagno al nightwear, rivolgendosi a un pubblico femminile, maschile e junior.Goldenpoint punta su innovazione, qualità e un’attenzione particolare al cliente, offrendo prodotti che combinano eleganza e praticità per esprimere al meglio la personalità di chi li indossa.

Tra le calze e i collant di tendenza visti sulle passerelle delle sfilata di moda autunno inverno 2024-25 spiccano i modelli velati con fantasie romantiche e geometriche, come cuori, fiori e pois, ideali per aggiungere un tocco di raffinatezza a qualsiasi outfit. Non mancano i collant coprenti, decorati con dettagli preziosi come strass, pietre e lamé, perfetti per le serate più glam e per le festività natalizie.

La nuova collezione Goldenpoint interpreta con stile questi trend, offrendo un ampio assortimento: dai collant a rete impreziositi da strass e motivi decò, alle autoreggenti in pizzo con dettagli floreali. I modelli in microfibra soft touch, disponibili in colori moda come rosso e avorio, sono perfetti per i look quotidiani. Ecco i modelli più iconici della nuova collezione di calze Goldenpoint: tra classici o colorati, velati o a rete, le possibilità sono praticamente infinite!

Le novità autunno inverno: i collant Goldenpoint

I collant velati della collezione Goldenpoint autunno-inverno 2024, ideali per arricchire con discrezione gli outfit più semplici, sono disponibili in una vasta gamma di fantasie: dai romantici cuori e fiori ai geometrici rombi e macro pois, fino all’intramontabile fantasia Chevron. La palette cromatica è altrettanto variegata, includendo tonalità classiche come il nero e colori vivaci come il giallo e il rosso. Grazie alla loro leggerezza e alla qualità dei materiali, questi collant si adattano perfettamente alle esigenze di chi cerca stile senza compromessi.

Per affrontare il freddo con eleganza, Goldenpoint propone collant coprenti arricchiti da dettagli sofisticati. Le fantasie floreali e gli effetti pizzo aggiungono un tocco di femminilità, mentre i modelli con strass, pietre e lamé donano una nota di glamour, rendendoli ideali per eventi serali e per le feste di fine anno. La varietà di stili e colori permette di trovare il modello perfetto per ogni occasione, e il comfort è assicurato. Per chi cerca calze versatili e confortevoli, i collant in microfibra soft touch 50 denari offrono morbidezza e una vestibilità impeccabile. Disponibili in colori moda come rosso, grigio, blu e avorio, oltre al classico nero, sono perfetti per completare look casual o eleganti durante la stagione fredda.

Goldenpoint, le calze a rete e le autoreggenti

I collant a rete, emblema di audacia e sensualità, tornano protagonisti nella collezione Goldenpoint con un design moderno e accattivante. Tra le proposte, spiccano i modelli con motivi floreali e dettagli lamé, perfetti per serate eleganti, e quelli con strass o macro rombi, pensati per chi ama osare. Le trame geometriche e i design innovativi offrono una reinterpretazione contemporanea di un classico senza tempo, adattandolo alle esigenze della donna contemporanea.

Le calze autoreggenti di Goldenpoint, infine, rappresentano la scelta perfetta per chi desidera un accessorio raffinato e con un pizzico di seduzione. Eleganti e femminili, si adattano facilmente a qualsiasi outfit. Dalle calze ultra velate 8 denari alle varianti in microfibra 50 denari, ogni modello è arricchito da balze in pizzo elastiche e silicone che garantiscono un’aderenza perfetta.