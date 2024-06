Golden Point, i costumi interi più belli da avere quest’estate

Con l’arrivo dell’estate bisogna iniziare a pensare a quali costumi portare in vacanza. Golden Point, azienda nota nel settore del beachwear, propone un catalogo a dir poco meraviglioso. Costumi, sia interi che in versione bikini, da indossare con stile ed eleganza in riva al mare per tutta l’estate 2024.

L’imbarazzo della scelta è dietro l’angolo, il brand punta a colori sobri e non troppo eccentrici focalizzandosi su fantasie più vivaci e particolari. Di seguito ti proponiamo 3 modelli da prendere in considerazione per un’estate all’insegna della moda! Ecco quali sono i costumi interi Golden Point da avere nell’armadio estivo.

3 modelli di costumi interi Golden Point da mettere in valigia

Abbiamo selezionato per te 3 modelli di costumi interi firmati Golden Point da mettere in valigia e portare con te al mare.

Per mettere in risalto il punto vita ed esaltare la propria figura, il costume intero Shaping incrociato di Golden Point è uno de modelli su cui puntare per l’estate. Il lagoon blue è la tonalità scelta per questo tipo di costume, è elegante e senza dubbio una delle nuance più belle della calda stagione. La linea shaping del costume e il tessuto plissettato in vita sono due dettagli che rendono il costume ancora più chic.

Oltre alla classica tinta unita, potresti osare un po’ di più e scegliere una fantasia più sbarazzina. Tra le tendenze costumi estate 2024, uno dei modelli più in voga sembrerebbe essere quello monospalla. Il brand propone il costume intero Hydrangea arricchito da una balza proprio sullo scollo, il dettaglio cut out sulla schiena lo rende sensuale ed elegante. La fantasia è multicolor, un contrasto nero e verde che mette in risalto la silhouette.

Per chi non ama in particolar modo il bikini e non vuole coprirsi con un costume intero, può optare per un trikini, una tendenza dell’estate. Il costume proposto da Golden Point vanta un anello in acrilico che unisce proprio lo slip al top. Le sfumature di marrone sono perfette per mettere in risalto l’abbronzatura e sfoggiare un costume particolare e cool!

Da indossare in spiaggia ma anche per arricchire look estivi per un aperitivo in riva al mare, il costume intero può trasformarsi in un perfetto body da indossare con pantaloni in lino, gonne e shorts in denim. Ecco perché è un capo di stagione che non può assolutamente mancare nel guardaroba!