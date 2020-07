Il giramento di testa, conosciuto anche come capogiro, è un disturbo molto comune, che nelle sue varie forme colpisce buona parte della popolazione generale. Il tipico sintomo è la vertigine, che tutti abbiamo provato almeno una volta nella vita: improvvisamente si ha la sensazione che tutto si muova intorno, anche il pavimento sembra oscillare e restare in piedi senza perdere l’equilibrio diventa un’impresa. I giramenti di testa improvvisi, inoltre, potrebbero causare anche nausea, vomito, mal di testa, sudorazione, riduzione dell’udito e temporaneo annebbiamento della vista. Ma quali sono le cause che scatenano i giramenti di testa improvvisi? Scopriamolo insieme!

Continua a leggere

Cause giramenti di testa improvvisi

Per prevenire i giramenti di testa, improvvisi o cronici, è necessario innanzitutto identificare la causa del disturbo, che in alcuni casi può coincidere con una patologia latente. È quindi fondamentale andare in fondo al problema se i giramenti compaiono anche quando ci si alza dal letto, quindi appena svegli, e sono spesso accompagnati da debolezza e mal di testa. Scopriamo insieme quali sono le cause più comuni e cosa fare per rimediare.

Continua a leggere

Patologie otoiatriche: spesso le vertigini sono associate a un disturbo dell’apparato vestibolare periferico (orecchio interno), deputato al mantenimento dell’equilibrio. In questi casi, per una corretta diagnosi del problema (di natura organica) e l’applicazione di una terapia efficace, dovremmo necessariamente affidarci ad un otorinolaringoiatra esperto.

Patologie della cervicale: tutte le malattie e i traumi a carico della cervicale, comprese l’artrosi cervicale e il classico colpo di frusta, possono causare vertigini. In questi casi, i capogiri sono solo uno dei tanti sintomi e normalmente insorgono quando si muove la testa in modo brusco. Per debellare il problema è necessario eliminare la causa con la terapia adatta.

Disturbi della circolazione: le vertigini possono dipendere anche dalle anomalie della pressione arteriosa o anche da patologie che causano il restringimento delle arterie che irrorano di sangue il cervello. Ipertensione e ipotensione sono due fattori di rischio non trascurabili. La pressione alta, in particolare, è la prima causa di perdita di equilibrio negli soggetti anziani. In questi casi le vertigini, accompagnate spesso da annebbiamento della vista e perdita dei sensi, si presentano soprattutto quando ci si alza dopo essere stati seduti o sdraiati per molto tempo. Quando si manifestano i sintomi appena descritti, è necessario sdraiarsi o sedersi nuovamente e tenere le gambe sollevate da terra, così da facilitare il passaggio di sangue verso il cervello, mantenendo la posizione finché la situazione non si normalizza. Per prevenire i giramenti di testa, in questo caso è necessario fare un’accurata diagnosi del problema della circolazione e adottare gli accorgimenti terapeutici prescritti dallo specialista.

Alimentazione scorretta: come tutti sappiamo, per reggersi in piedi il corpo necessita di alcuni nutrienti importanti. Spesso dietro al problema dei capogiri persistenti, si nascondo diete “fai da te” poco equilibrate, portate avanti per anche per molto tempo. Senza il giusto apporto giornaliero di carboidrati, la concentrazione di glucosio nel sangue può raggiungere livelli non sufficienti al sostentamento dell’organismo. Una soluzione immediata al problema, in questo caso, consiste nell’assumere zuccheri , così da portare a livelli stabili la glicemia. La prevenzione, invece, coincide l’abitudine ad un’alimentazione sana ed equilibrata, che non tralasci alcun nutriente fondamentale.

Altre cause potrebbero essere una gravidanza in corso, flusso mestruale abbondante, emicrania e troppa attività fisica. Anche una carenza di ferro, quindi l’anemia, potrebbe comportare debolezza e giramenti improvvisi!

Continua a leggere

Leggi anche Come dimagrire le cosce velocemente: gli esercizi più efficaci

Giramenti di testa: cosa fare?

Che sia al risveglio, durante la notte o quando ci si alza dal letto, è importante trovare un rimedio ai giramenti di testa. Se il disturbo è sempre più presente, rivolgetevi al vostro medico di fiducia il quale vi aiuterà a trovare la causa esatta del disagio. Infatti, è possibile trovare una cura solo dopo aver trovato il motivo dei giramenti di testa.

È importante anche assumere liquidi a sufficienza per limitare il problema, evitare di dormire poco e di alzarsi dal letto rapidamente. Inoltre, è doveroso evitare il fumo, l’alcool e troppo caffè.

Continua a leggere