I dolori mestruali non si presentano solo con un fastidioso mal di pancia, in realtà, chi ne soffre sa molto bene che non finisce qui: gli altri sintomi potrebbero essere forte mal di testa, male ai reni, stati d’ansia e blande forme di depressione. Il tutto in forma passeggera, cioè in coincidenza delle mestruazioni. Altre volte, però, i dolori mestruali potrebbero segnalare la presenza di un altro tipo di problema, come la sindrome dell’ovaio policistico o l’endometriosi. Oltre a individuare bene le cause, scopriremo insieme quali sono i possibili rimedi, anche naturali, per alleviare i dolori mestruali!

Continua a leggere

Sintomi dei dolori mestruali

I dolori mestruali sono crampi di origine uterina che possono colpire la donna durante il periodo mestruale. Le mestruazioni sono il modo in cui l’organismo espelle la parete uterina, l’endometrio, che è stata preparata per accogliere un eventuale uovo fecondato. Le contrazioni che servono per sfaldare e espellere questa parete possono essere più o meno forti e durature. Per questo motivo solitamente si tende a sorvolare sui sintomi che possono essere anche fortemente invalidanti: il fatto che i dolori mestruali siano passeggeri non significa che si debbano sopportare facilmente o sottovalutarli. In generale, però è sempre meglio rivolgersi ad un ginecologo per una visita di controllo e per capire quale effettivamente sia la causa che provoca i dolori mestruali in questione.

Continua a leggere

I sintomi sono molteplici, anche se il dolore è già di per sé una manifestazione fisica del problema. Tuttavia, è possibile che si presentino ulteriori sintomi come:

Continua a leggere

Senso di pesantezza e dolore costante

Irradiazione del dolore alla parte bassa della schiena e alle cosce

Fitte dolorose, spasmi o crampi , più o meno intensi, localizzati nella parte inferiore dell’addome

, più o meno intensi, localizzati nella parte inferiore dell’addome Vertigini

Nausea

Mal di testa

Diarrea

Il sintomo principale rimane comunque il dolore, anche fortissimo, del ciclo che può presentarsi con dei coaguli di sangue, oppure con elevato o poco flusso. Il problema varia da donna a donna, infatti, a volte può accadere che i dolori mestruali siano anticipati, ovvero arrivino una settimana prima del ciclo.

Le cause dei dolori mestruali

Il manifestarsi di dolori mestruali in età adulta può essere sinonimo di una semplice alterazione ormono-fisiologica o di altre patologie dell’utero o dell’ovaio. Il dolore pelvico ciclico colpisce fino al 50% delle donne in età fertile e nel 15% dei casi può alterare la vita quotidiana negativamente. Tale sintomo, più evidente sulla pelvi, non è solo riconducibile a questa origine. Tra le cause più frequenti dei dolori mestruali troviamo: sindrome premestruale, sindrome dell’ovaio policistico, endometriosi, cisti ovariche, fibromi uterini e tumore ovarico.

Continua a leggere

Continua a leggere

Dolori mestruali: cosa prendere?

Ovviamente, con tante diverse cause a provocare i dolori mestruali, i rimedi sono altrettanto numerosi. In genere, i crampi addominali, causati dalle mestruazioni, svaniscono spontaneamente con la diminuzione delle perdite sanguigne uterine. Tuttavia, in alcuni casi, come abbiamo visto, il dolore mestruale dipende da una patologia di fondo, oppure presenta dei sintomi talmente fastidiosi da dover essere curati tempestivamente per non compromettere la qualità della propria vita giornaliera. Vediamo quali sono tutti i rimedi naturali e non.

Tutti i rimedi naturali per combattere i dolori mestruali

Tra i rimedi della nonna per combattere i dolori del ciclo risalta senza dubbio la tisana: può essere di gusti diversi, purché sia adatta al tipo di problema da risolvere. Quindi, privilegiate tutti quegli infusi a base di camomilla, zenzero, cannella, e menta. In più, potete provare anche a mettere una borsa dell’acqua calda direttamente sulla pancia: in poco tempo il dolore diminuirà senza dubbio.

Un altro rimedio economico ed efficace è l’attività fisica: evitate uno stile di vita sedentario durante il periodo del ciclo perché potrebbe solamente aumentare il fastidio. Una lunga passeggiata o un po’ di workout potrebbero alleviare i dolori!

Continua a leggere

Continua a leggere

Per combattere i dolori mestruali, l’utilizzo degli oli essenziali diventa essenziale per l’aromaterapia che interviene sia a livello psichico che fisico. Alcune di queste essenze, infatti, riequilibrano il sistema ormonale femminile, modulando la produzione di prostaglandine, responsabili delle contrazioni e degli spasmi uterini e svolgono un’azione antinfiammatoria e rilassante a beneficio della muscolatura dell’utero. Ecco le principali: olio essenziale di geranio, olio di lavanda, olio di rosa e olio di camomilla.

Dolori mestruali: rimedi omeopatici

L’omeopatia in caso dei dolori mestruali può essere efficace attraverso diverse composizioni ad hoc per le mestruazioni, come l’Actaea racemosa 9 CH, ovvero la cimifuga, pianta indicata nel trattamento del mestruo doloroso quando gli spasmi sono proporzionali alla quantità e alla durata del flusso; la Magnesia phosphorica 9 CH, cioè il fosfato di magnesio, efficace contro i dolori spasmodici e crampiformi; e il Veratrum album 9 CH, che non è altro che l’elleboro bianco, indicato in caso di dolori, prostrazione, debolezza, corpo freddo, nausea.

Continua a leggere

Continua a leggere

Dolori mestruali: cosa mangiare?

Un’alimentazione adeguata può esse d’aiuto per limitare la comparsa dei dolori mestruali. Uno dei migliori provvedimenti per contrastare la dismenorrea è quindi quello di assumere magnesio. La sua carenza nell’organismo predispone, infatti, a contratture e crampi di tutti i muscoli, e dunque anche dell’utero. Il magnesio è presente in diversi alimenti, specie nella verdura a foglia verde, nella frutta secca, nei legumi, specie lenticchie e fagioli, nei cereali integrali. Sono, inoltre, ricchissimi di magnesio i funghi, il cacao e le banane. Importante anche l’omega 3, di cui il pesce azzurro ne è il principale integratore.

Un altro accorgimento contro i dolori mestruali è quello di limitare il consumo di dolci perché favoriscono, seppure indirettamente, la produzione di prostaglandine. Anche i grassi vanno limitati. Si consiglia infatti di consumare meno grassi idrogenati e carni rosse.

Dolori mestruali: i farmaci da prendere

I farmaci utilizzati per porre rimedio ai dolori mestruali mascherano il dolore, ma non agiscono direttamente sulla causa scatenante. Il trattamento farmacologico di prima linea per la dismenorrea consiste nella somministrazione dei FANS, i farmaci antinfiammatori non steroidei, utili per mascherare il dolore. Questi medicinali esercitano la propria attività terapeutica bloccando gli enzimi responsabili della formazione di prostaglandine, trombossano e prostacicline, cioè dei mediatori chimici del dolore.

Continua a leggere

Quando il dolore mestruale è troppo forte, addirittura da generare nausea e vomito, il medico consiglia la somministrazione di un antiemetico. Da ultimo, ma non per importanza, l’assunzione regolare della pillola contraccettiva è indicata per le donne con forti dolori mestruali: questa, infatti, contiene ormoni che bloccano l’ovulazione, riducendo pertanto anche il dolore associato ai crampi mestruali. Qualora il problema dipenda da una patologia di fondo, come l’endometriosi o la presenza di fibromi, la soluzione più appropriata per eliminare i dolori mestruali risulta essere l’intervento chirurgico.