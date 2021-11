Le star senza anima gemella (e che forse non la vogliono)

L’11 novembre è la Giornata mondiale dei single, una ricorrenza nata in Cina negli anni ’90 per celebrare la libertà in solitaria e l’orgoglio di vivere bene… anche se non in coppia! In poco tempo è diventata popolare in tutto il mondo, complici alcuni vip scapoli da sempre che hanno fatto della loro “singletudine” un percorso di successo…

L’11 novembre è la Giornata mondiale dei single!

Chi ha detto che per stare bene bisogna trovare l’anima gemella? Restare single ed essere felici si può, come dimostrano tantissime star (di Hollywood e non) che si godono il successo nel segno della loro scelta. Oggi, Giornata mondiale dei single per eccellenza (nota anche come Single’s Day o Guanggun Jie), si celebra la “non coppia” e stelle come Charlize Theron (felicemente single dal 2015) e Susan Sarandon fanno da traino a un lungo carrozzone di celebrità fiere di star da sole!

In Italia uno degli eterni scapoli d’oro del cinema è sicuramente Alberto Sordi, che ha scelto di non prender mai moglie. Dall’altra parte del pianeta, l’attore Chris Evans, celebre Capitan America eletto “Uomo più sexy del mondo 2021” dalla rivista People, si gode orgogliosamente il suo status single in barba a chi lo vorrebbe innamorato o addirittura sposato. Come a dire “per essere felici, basta amare se stessi”…