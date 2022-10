Tomaso Trussardi, altro che ritorno di fiamma con Michelle: nel suo cuore...

Archiviato il matrimonio con Michelle Hunziker (finito poco dopo l’indizio che aveva fatto capolino sulle cronache rosa), Tomaso Trussardi avrebbe deciso di guardare altrove e ora spunta la clamorosa indiscrezione su una nuova fiamma per l’ex marito della showgirl! Mentre lei avrebbe aperto all’ipotesi di un ritorno tra le sue braccia, lui si sarebbe innamorato di…

Chi è la donna che avrebbe stregato Tomaso Trussardi dopo Michelle Hunziker

La donna che avrebbe stregato Tomaso Trussardi, facendogli dimenticare velocemente Michelle Hunziker, sarebbe una ex tronista di Uomini e Donne! Dopo la fine del flirt estivo con l’ex gieffino Giovanni Angiolini, la showgirl avrebbe dichiarato di non poter escludere un ritorno di fiamma con l’ex marito (inizialmente aveva espresso sui social il suo “sconcerto” per questo gossip). Ma lui che ne pensa?

Secondo l’indiscrezione bomba che circola nelle ultime ore, Tomaso Trussardi non sarebbe dello stesso parere e guarderebbe altrove, precisamente al cuore di una ex dama del Trono over del popolare dating show targato Maria De Filippi.

Quindi no, secondo questo rumor, Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker non saranno più una coppia. Si tratterebbe di un pettegolezzo ancora non confermato ma che spazzerebbe via tutte le speranze dei fan sul romantico rifiorire del loro amore.