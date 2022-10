Michelle Hunziker, la reazione sull'ex marito e quelle voci...

Michelle Hunziker reagisce alle voci sul presunto ritorno di fiamma con l’ex marito, Tomaso Trussardi, e lo fa nel pieno del suo stile: ironica e irriverente, replica a chi la vorrebbe nuovamente tra le sue braccia e non lascia spazio ai dubbi…

La risposta di Michelle Hunziker sul ritorno di fiamma con Tomaso Trussardi

Le voci di un ritorno di fiamma dopo il clamore sulla fine del matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si moltiplicano a dismisura, ma cosa c’è di vero? La risposta arriva direttamente da lei, conduttrice e showgirl che stavolta avrebbe proprio deciso che no, non ci sarà spazio per una riconciliazione.

Michelle Hunziker, tra poco nonna del primo nipote che sua figlia Aurora Ramazzotti aspetta da Goffredo Cerza, ha reagito ai rumors via Instagram con post inequivocabile che contiene non solo una serie di scatti ironici (in primo piano il suo volto “scioccato” dagli ennesimi pettegolezzi), ma anche una frase piuttosto chiara: “Io che leggo i giornali in questi giorni

GOOD NEWS: NO NEWS!!! Anche in questi giorni nonostante l’output delle notizie che leggo sia positivo c’è sempre comunque la necessità di buttarci sopra un cono d’ombra. Mah…“.

Niente finale roseo per la favola d’amore finita male con Tomaso Trussardi (su cui anche la madre di lui aveva espresso un parere), con buona pace di chi spera ancora di rivederla con lui (o addirittura con il primo ex marito, Eros Ramazzotti – che aveva baciato suscitando notevole curiosità – dopo aver dimenticato il flirt con un famoso ex gieffino).