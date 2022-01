C’è crisi tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi? Secondo le indiscrezioni rilanciate dalle cronache rosa, il matrimonio tremerebbe sotto i colpi di una distanza che si sarebbe manifestata via social con la prolungata assenza di scatti a due… Diva e Donna parla di una vita “separata”, lei a Milano con le figlie e lui a Bergamo, e i gossip fanno velocemente il giro del web…

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in crisi?

Il presunto “indizio” sulla crisi tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sarebbe quindi l’assenza di foto insieme soprattutto in occasione del Natale, ma nessuno dei due avrebbe confermato o smentito le voci (sempre più insistenti).

Ad alimentare le ipotesi di una frattura coniugale, le parole di Michelle Hunziker al settimanale Chi: “Voglio sorprendermi, smettere di accudire tutti ossessivamente, ritrovare spazio e tempo per me (…). Ho cominciato a prendermi degli spazi miei, ad andare via qualche ora o un weekend. Con la mia mamma, con le amiche, con Auri e questa cosa qua, di riprendere in mano la mia vita, senza togliere nulla alle persone che amo, ma semplicemente dando più spazio a me stessa“.

In alcuni scatti esclusivi del settimanale Oggi, Michelle apparirebbe pensierosa durante una vacanza sulla neve con le figlie, Sole e Celeste, grande assente il marito…

Secondo la rivista potrebbe esserci un’altra spiegazione: la Hunziker apparirebbe “triste” perché le manca la sua dolce metà. Tomaso Trussardi avrebbe accompagnato moglie e figlie in Alto Adige per poi allontanarsi per alcuni impegni e tornare per il Capodanno. Insomma, la risposta alla domanda spinosa che rimbalza tra i gossip sarebbe soltanto una: nessuna crisi.