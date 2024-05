Giacche OVS, 3 modelli must have della primavera estate

Uno dei capi d’abbigliamento della primavera estate che non deve assolutamente mancare nel guardaroba di una donna è la giacca. Un indumento che ti permette di trasformare un look casual in un look più elegante raffinato, ad esempio va sempre più di tendenza indossare la classica t-shirt bianca con dei jeans abbinati e un blazer doppiopetto total black.

Le giacche OVS, oltre ad essere molto belle e al passo con le tendenze, sono anche molto economiche e perfette per tutti i portafogli. Di seguito troverai le 3 giacche più belle firmate Oviesse da mettere subito nel carrello. I tuoi look primaverili saranno ancora più cool!

Giacche da donna firmate Oviesse, quali avere nel guardaroba

I 3 look che ti proponiamo sono perfetti per la bella stagione, puoi sfoggiarli in giro per la città o per recarti in ufficio.

La prima giacca OVS che dovresti assolutamente indossare per i tuoi look primaverili e look da sera estivi è la shacket, un perfetto ibrido tra giacca e camicia da indossare come capospalla leggero. Perfetta per chi ama lo stile oversize, la giacca proposta dal brand italiano è in twill di puro cotone con bottoni lavorati, la nuance è fresca e leggera, ideale anche per un look minimal e neutro.

Un altro modello di giacca da avere questa primavera è la biker, in versione over e total black perfetta per i tuoi look più sbarazzini e decisi. La proposta di OVS è in versione vintage, l’effetto lucido rende il look ancora più determinato che non passa inosservato.

La giacca è caratterizzata da due dettagli particolari: il collo con revers e il taschino porta monete frontale con pattina e bottone argentato. Perfetta da indossare su pantaloni skinny e t-shirt monocolore. Per uno stile più elegante e raffinato devi assolutamente avere nell’armadio almeno un blazer. OVS propone un modello semplice ed elegante, perfetto anche per l’estate in quanto ha le maniche a tre quarti con bottone fissa risvolto.

Un bel verde smeraldo può mettere in risalto i tuoi look estivi, da indossare come look da ufficio in estate per rimanere su uno stile classico e raffinato. Puoi abbinare la giacca blazer ad un pantalone della stessa tonalità o un modello in denim, le décolleté si sposano perfettamente con questo tipo di look altrimenti opta per un outfit più fresco e giovanile con sneaker basse e bianche e una maxi bag colorata per dare luce al look!